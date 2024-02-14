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صورة مذهلة للأعجوبة الفلكية آيو

2/14/2024 2:27:02 PM
(MENAFN- Al Watan) حلقت المركبة الفضائية جونو التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بالقرب من قمر المشتري، وهو حدث فضائي نادر لم تقم به أي مركبة فضائية منذ أكثر من 20 عامًا.
وتمكنت كاميرا المركبة الفضائية جونو، التي تسمى ((Juno Cam))، من أخذ صور مذهلة وعالية الدقة للقمر البركاني، وفق موقع ((ناسا)).
ففي 30 ديسمبر 2023، اقترب جونو مسافة 930 ميلًا (1500 كيلومتر) تقريبًا من سطح العالم الأكثر بركانيًا في النظام الشمسي. كما قامت المركبة برحلة ثانية قريبة جدًا من آيو هذا الأسبوع، وكانت في الغالب فوق نصف الكرة الجنوبي لآيو، بينما كانت عمليات الطيران السابقة فوق الشمال.
وتبين الصور أن هناك الكثير مما يمكن رؤيته. كما تظهر أدلة على وجود عمود نشط، وقمم الجبال الشاهقة ذات الظلال المحددة جيدًا، وبحيرات الحمم البركانية، وبعضها يحتوي على جزر واضحة.
وللمشتري ما يقرب من 80 قمرا، وهو أكبر عدد من الأقمار ذات المدارات المستقرة في المجموعة الشمسية، وأبرزها أربعة، وتسمى ((أقمار جاليليو))، نسبة لمكتشفها العالم غاليليو غاليلي في 1610 للميلاد، وهي أول الأجسام التي وجدت تدور حول جسم غير الشمس أو الأرض، وهي: آيو وجيناميد وكاليستو و يوروبا.
واكتشف العلماء وجود ثاني أكسيد الكبريت في غلاف القمر ((آيو)) قبل نحو 3 عقود. ومنبع وجود ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي للقمر البراكين.
والقمر ((آيو)) يعد أعجوبة فلكية، لاحتوائه على أكثر من 400 بركان نشط، وهي فقط ما تمكن العلماء من رصده حتى الآن. وبحسب الدراسة الجديدة، فإن تقديرات كمية ثاني أكسيد الكبريت تشير إلى عدد أكبر من البراكين النشطة.

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