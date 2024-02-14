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إطلاق برنامج النمر العربي للابتعاث - جريدة الوطن السعودية

2/14/2024 2:26:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق صندوق النمر العربي بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، برنامج النمر العربي للابتعاث، الذي يندرج ضمن مسارات برنامج العلا للابتعاث، حيث عُقد حدث إطلاق البرنامج في المقر الجديد لصندوق النمر العربي بمدينة الرياض. ويهدف البرنامج لخلق جيل معرفي من أبناء وبنات العلا، يسهم في تحقيق رسالة الصندوق لتأمين مستقبل مزدهر للنمر العربي وتحقيق التوازن الطبيعي، ويضم البرنامج 50 بعثة دراسية لتزويد الجيل القادم من دعاة الحفاظ على البيئة بالمهارات والمعرفة العملية التي يحتاجون إليها لحماية مستقبل النمر العربي المهدد بالانقراض بشكل حرج، ويأتي إطلاق برنامج النمر العربي للابتعاث بعد أول يوم عالمي للنمر العربي معترفًا به من قبل الأمم المتحدة، الذي اُحتفل به رسميًا في 10 فبراير.
ويعد البرنامج الأول من نوعه ومكملاً لجهود الصندوق في الاستثمار طويل الأجل ببناء قدرات قادة وخبراء الحفاظ على البيئة المستقبليين، وفي جميع أنحاء المنطقة، وتضمنت جهود الصندوق في بناء الكوادر البشرية لعقد شراكة خمسية مع أكاديمة دوريل البريطانية، حيث يقدم الصندوق التمويل الكامل للمتدربين في برنامج ديزمان لمهارات صون الحياة الفطرية التابع لأكاديمية دوريل، بالإضافة لشراكة أخرى مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتطوير برنامج تدريبي مختص في مهارات رعاية النمور العربية وإدارة الإكثار في الأسر.
ويأتي إطلاق برنامج الابتعاث مكملاً لإطلاق منحة النمر العربي لتمويل الأبحاث والمبادرات للأفراد والمنظمات؛ التي تهدف لدعم الجهود القائمة لحماية النمر العربي والحفاظ على موائله والحد من انقراضه، وتستهدف منح النمر العربي مختلف المؤسسات والجهات المعنية والخبراء، وتتضمن المنحة عددًا من المجالات منها علم الحيوان، وحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة والطب البيطري والبيولوجيا، والاقتصاد وعلم الاجتماع.
يذكر أن الهيئة الملكية لمحافظة العُلا أسست صندوق النمر العربي بموجب مرسوم ملكي وتمويلٍ مبدئي بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لدعم جهود صون النمر العربي إقليميا وعالميًا، بعد ملاحظة الانخفاض الحاد في أعداد النمور العربية، والتي صنّفها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على أنها "مهددة بالانقراض بشكل حرج". ويؤكد اهتمام المملكة بالنمر العربي على التزامها الراسخ بحماية التنوع الحيوي والحفاظ على البيئة الطبيعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يؤدي الصندوق عبر برامجه ومبادراته دورًا محوريًا في حشد الجهود العالمية للحد من انقراض القطط الكبيرة، واستعادة التوازن البيئي بالمنطقة.

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