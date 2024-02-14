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الحج والعمرة تعلن عن وظائف موسمية للجنسين - جريدة الوطن السعودية

2/14/2024 2:26:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر عدد من الوظائف الموسمية للسعوديين والسعوديات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وذلك لموسم العمرة 1445 هـ حيث يبدأ التقديم في 4/ 8/ 1445 وينتهي في 7/ 8 / 1445هـ.
وتفصيلا، حددت وزارة الحج نوعية الوظائف، التي تضمنت: مراقب حج وعمرة، وخدمة عملاء، وفني ميكانيكي، وسائق، ومهندس، فيما سيكون مكان العمل في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

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