Empire State Building يُقدِّم برنامج السفير لمحبي تجربة المرصد المشهورة عالميًا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعامل كواحد من كبار الشخصيات في ESB. أعلن Empire State Building (ESB) اليوم عن برنامج السفير الجديد للسكان المحليين الذين يستضيفون الضيوف في مدينة نيويورك ومحبي تجربة المرصد المشهورة عالميًا. يكسب الزائرون نقاطًا في برنامج الولاء مقابل كل تذكرة يتم شراؤها على موقع ESB الإلكتروني لمراصد الطابقين 86 و102 ويستفيدون منها بالاستمتاع بتجارب ومقتنيات مجانية.

صرَّح Jean-Yves Ghazi، رئيس مرصد Empire State Building قائلاً: "تُعدَّ كل زيارة إلى Empire State Building تجربة فريدة من نوعها، وقد سهلنا الأمر على سكاننا المحليين المخلصين الذين يحضرون ضيوفهم ومحبينا المميزين للاستمتاع بمعارض مرصدنا المُعاد تجسيدها والإطلالات التي لا تضاهى مرارًا وتكرارًا." "نريد أن نظهر لمحبينا تقديرنا لولائهم ونقدم إمكانية حصرية للاستمتاع بتجارب متميزة وأصيلة فضلاً عن أفضل الإطلالات من قلب مدينة نيويورك."

سترتقي درجات الأعضاء عبر أربع مستويات ويجمعون المكافآت في كل مستوى والتي تشمل:



السفير (يفتح عند الحصول على 0-439 نقطة)



تم التسجيل في البرنامج

غير مؤهَّل بعد للاستفادة من أي مزايا

السفير من المستوى البرونزي (يفتح عند الحصول على 440 نقطة)



الإدراج في النشرة الإخبارية لسفرائنا



تذكرة واحدة إلى مرصد الطابق 86

إمكانية دخول ضيفين (2) بالقرعة لمرة واحدة إلى إحدى الفعاليات الحصرية لمؤثري ESB أو مقابلة المشاهير بداخله. غير قابل للتحويل.

السفير من المستوى الفضي (يفتح عند الحصول على 880 نقطة)



الإدراج في النشرة الإخبارية لسفرائنا



تذكرة واحدة إضافية إلى مرصد الطابق 86

إمكانية دخول ضيفين (2) بالقرعة لمرة واحدة إضافية إلى إحدى الفعاليات الحصرية لمؤثري ESB أو زيارات المشاهير. غير قابل للتحويل.

السفير من المستوى الذهبي (يفتح عند الحصول على 1320 نقطة)



الإدراج في النشرة الإخبارية لسفرائنا



تذكرتان إلى مرصدي الطابق 86 و102



تذكرتان لتجربة شروق الشمس المقررة صباح يوم السبت

فرصة الدخول لمرتين للاستمتاع بأعمال تحضير Empire State Building السنوية المعروفة (يمكن تخصيصها لأحد أفراد العائلة أو الأصدقاء) أو دخول ضيفين (2) بالقرعة إلى إحدى الفعاليات الحصرية لمؤثري ESB أو زيارات المشاهير. غير قابل للتحويل.

السفير من المستوى البلاتيني (يفتح عند الحصول على 1760 نقطة)



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أربع تذاكر إلى مرصدي الطابق 86 و102



أربع تذاكر لتجربة شروق الشمس المقررة صباح يوم السبت



الدخول لمرة واحدة للاستمتاع بأعمال تحضير Empire State Building السنوية المعروفة (يمكن تخصيص التذكرة لأحد أفراد العائلة أو الأصدقاء). إمكانية دخول 4 ضيوف إلى إحدى الفعاليات الحصرية لمؤثري ESB أو زيارات المشاهير. غير قابل للتحويل

سيحصل كل عضو جديد في برنامج السفير على رمز مميز غير قابل للاستبدال (NFT) مخصَّص عند التسجيل. وعند الوصول إلى كل مستوى، سيحصل الأعضاء على رموز مميزة غير قابلة للاستبدال (NFTs) مخصَّصة إضافية، تم تطويرها وتوزيعها بالشراكة مع Uptop، والتي تتضمَّن صورة "المبنى الأكثر شهرة في العالم" على خلفية بتصميم آرت ديكو باللون المعدني الخاص بالطبقة. تُعدَّ الرموز المميزة غير قابلة للاستبدال (NFTs) الحصرية بمثابة تذكار رقمي ومفتاح للحصول على المكافآت الشخصية.

سيحصل الزائرون الذين ينضمون إلى برنامج السفير والذين اشتروا التذاكر في 1 فبراير 2024 أو بعده، تلقائيًا على النقاط وسيحصل العضو الجديد على رمز مميز غير قابل للاستبدال (NFT) مقابل آخر عملية شراء بأثر رجعي. تبقى النقاط والحالة التي تم الوصول إليها على نفس الوضع حتى عمليات الاسترداد ولا تنتهي صلاحيتها.

تمت إعادة تصميم مرصد Empire State Building مؤخرًا بتكلفة بلغت 165 مليون دولار حيث تم إنشاء مدخل مخصَّص للزوار، ومتحف غامر يضم تسع صالات عرض، وأزياء مضيف مرصد رسمية جديدة تمامًا، ومراصد في حلة جديدة في الطابقين 86 و102. تم التصويت مؤخرًا على تجربة المرصد المُعاد تجسيدها كأحد معالم الجذب الأولى في الولايات المتحدة من قِبل المسافرين على موقع Tripadvisor لمدة عامين متتاليين.

يمكن العثور على التسجيل لبرنامج السفير هنا .

يمكن العثور على الصور عالية الدقة هنا . يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول مرصد مبنى Empire State Building عبر الإنترنت .

نبذة عن Empire State Building

Empire State Building ، "المبنى الأكثر شهرة في العالم"، المملوك لشركة Empire State Realty Trust , Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: ESRT)، يقف بفخر على ارتفاع 1454 قدمًا فوق وسط مانهاتن من القاعدة إلى الهوائي. إن إعادة تصور تجربة مرصد Empire State Building التي تبلغ تكلفتها 165 مليون دولار تخلق تجربة جديدة تمامًا مع مدخل مخصص للضيوف، ومتحف تفاعلي يضم تسعة معارض، ومرصد أعيد تصميمه في الطابق 102 مع نوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف. الرحلة إلى مرصد الطابق 86 المشهور عالميًا، المرصد الوحيد في الهواء الطلق بزاوية 360 درجة مع إطلالات على مدينة نيويورك وما وراءها، تتيح للزوار تجربة مشاهدة مدينة نيويورك بأكملها وتغطي كل شيء من تاريخ المبنى الشهير إلى مكانه الحالي في ثقافة البوب. ترحب تجربة مرصد Empire State Building بملايين الزوار كل عام، وقد حصل المبنى على جائزة "المبنى المفضل لأمريكا" من قِبل المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين، وجهة السفر الأكثر شعبية في العالم من قِبل Uber، وهي نقطة الجذب الأولى في الولايات المتحدة للسنة الثانية على التوالي في جوائز اختيار المسافرين لعام 2023 من Tripadvisor: الأفضل على الإطلاق، والمعلم رقم 1 في مدينة نيويورك في قائمة السفر النهائية الخاصة بـ Lonely Planet.

منذ عام 2011، تم تشغيل المبنى بالكامل بواسطة طاقة الرياح المتجددة، وتضم طوابقه العديدة مجموعة متنوعة من مستأجري المكاتب مثل LinkedIn وShutterstock، بالإضافة إلى شركات البيع بالتجزئة مثل STATE Grill and Bar وTacombi وStarbucks. للاطّلاع على المزيد من المعلومات والحصول على تذاكر تجربة المرصد، تفضَّل بزيارة esbnyc أو تابعنا على Facebook ، أو X (سابقًا Twitter) ، أو Instagram ، أو Weibo ، أو YouTube ، أو TikTok الخاصة بالمبنى.

المصدر: Empire State Realty Trust, Inc.

الفئة: المرصد

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