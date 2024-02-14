Empire State Building يُقدِّم برنامج السفير لمحبي تجربة المرصد المشهورة عالميًا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعامل كواحد من كبار الشخصيات في ESB. أعلن Empire State Building (ESB) اليوم عن برنامج السفير الجديد للسكان المحليين الذين يستضيفون الضيوف في مدينة نيويورك ومحبي تجربة المرصد المشهورة عالميًا. يكسب الزائرون نقاطًا في برنامج الولاء مقابل كل تذكرة يتم شراؤها على موقع ESB الإلكتروني لمراصد الطابقين 86 و102 ويستفيدون منها بالاستمتاع بتجارب ومقتنيات مجانية.
صرَّح Jean-Yves Ghazi، رئيس مرصد Empire State Building قائلاً: "تُعدَّ كل زيارة إلى Empire State Building تجربة فريدة من نوعها، وقد سهلنا الأمر على سكاننا المحليين المخلصين الذين يحضرون ضيوفهم ومحبينا المميزين للاستمتاع بمعارض مرصدنا المُعاد تجسيدها والإطلالات التي لا تضاهى مرارًا وتكرارًا." "نريد أن نظهر لمحبينا تقديرنا لولائهم ونقدم إمكانية حصرية للاستمتاع بتجارب متميزة وأصيلة فضلاً عن أفضل الإطلالات من قلب مدينة نيويورك."
سترتقي درجات الأعضاء عبر أربع مستويات ويجمعون المكافآت في كل مستوى والتي تشمل:
السفير (يفتح عند الحصول على 0-439 نقطة)
تم التسجيل في البرنامج غير مؤهَّل بعد للاستفادة من أي مزايا السفير من المستوى البرونزي (يفتح عند الحصول على 440 نقطة)
الإدراج في النشرة الإخبارية لسفرائنا تذكرة واحدة إلى مرصد الطابق 86 إمكانية دخول ضيفين (2) بالقرعة لمرة واحدة إلى إحدى الفعاليات الحصرية لمؤثري ESB أو مقابلة المشاهير بداخله. غير قابل للتحويل. السفير من المستوى الفضي (يفتح عند الحصول على 880 نقطة)
الإدراج في النشرة الإخبارية لسفرائنا تذكرة واحدة إضافية إلى مرصد الطابق 86 إمكانية دخول ضيفين (2) بالقرعة لمرة واحدة إضافية إلى إحدى الفعاليات الحصرية لمؤثري ESB أو زيارات المشاهير. غير قابل للتحويل. السفير من المستوى الذهبي (يفتح عند الحصول على 1320 نقطة)
الإدراج في النشرة الإخبارية لسفرائنا تذكرتان إلى مرصدي الطابق 86 و102 تذكرتان لتجربة شروق الشمس المقررة صباح يوم السبت فرصة الدخول لمرتين للاستمتاع بأعمال تحضير Empire State Building السنوية المعروفة (يمكن تخصيصها لأحد أفراد العائلة أو الأصدقاء) أو دخول ضيفين (2) بالقرعة إلى إحدى الفعاليات الحصرية لمؤثري ESB أو زيارات المشاهير. غير قابل للتحويل. السفير من المستوى البلاتيني (يفتح عند الحصول على 1760 نقطة)
الإدراج في النشرة الإخبارية لسفرائنا أربع تذاكر إلى مرصدي الطابق 86 و102 أربع تذاكر لتجربة شروق الشمس المقررة صباح يوم السبت الدخول لمرة واحدة للاستمتاع بأعمال تحضير Empire State Building السنوية المعروفة (يمكن تخصيص التذكرة لأحد أفراد العائلة أو الأصدقاء). إمكانية دخول 4 ضيوف إلى إحدى الفعاليات الحصرية لمؤثري ESB أو زيارات المشاهير. غير قابل للتحويل
سيحصل كل عضو جديد في برنامج السفير على رمز مميز غير قابل للاستبدال (NFT) مخصَّص عند التسجيل. وعند الوصول إلى كل مستوى، سيحصل الأعضاء على رموز مميزة غير قابلة للاستبدال (NFTs) مخصَّصة إضافية، تم تطويرها وتوزيعها بالشراكة مع Uptop، والتي تتضمَّن صورة "المبنى الأكثر شهرة في العالم" على خلفية بتصميم آرت ديكو باللون المعدني الخاص بالطبقة. تُعدَّ الرموز المميزة غير قابلة للاستبدال (NFTs) الحصرية بمثابة تذكار رقمي ومفتاح للحصول على المكافآت الشخصية.
سيحصل الزائرون الذين ينضمون إلى برنامج السفير والذين اشتروا التذاكر في 1 فبراير 2024 أو بعده، تلقائيًا على النقاط وسيحصل العضو الجديد على رمز مميز غير قابل للاستبدال (NFT) مقابل آخر عملية شراء بأثر رجعي. تبقى النقاط والحالة التي تم الوصول إليها على نفس الوضع حتى عمليات الاسترداد ولا تنتهي صلاحيتها.
تمت إعادة تصميم مرصد Empire State Building مؤخرًا بتكلفة بلغت 165 مليون دولار حيث تم إنشاء مدخل مخصَّص للزوار، ومتحف غامر يضم تسع صالات عرض، وأزياء مضيف مرصد رسمية جديدة تمامًا، ومراصد في حلة جديدة في الطابقين 86 و102. تم التصويت مؤخرًا على تجربة المرصد المُعاد تجسيدها كأحد معالم الجذب الأولى في الولايات المتحدة من قِبل المسافرين على موقع Tripadvisor لمدة عامين متتاليين.
يمكن العثور على التسجيل لبرنامج السفير هنا .
يمكن العثور على الصور عالية الدقة هنا . يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول مرصد مبنى Empire State Building عبر الإنترنت .
نبذة عن Empire State Building
Empire State Building ، "المبنى الأكثر شهرة في العالم"، المملوك لشركة Empire State Realty Trust , Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: ESRT)، يقف بفخر على ارتفاع 1454 قدمًا فوق وسط مانهاتن من القاعدة إلى الهوائي. إن إعادة تصور تجربة مرصد Empire State Building التي تبلغ تكلفتها 165 مليون دولار تخلق تجربة جديدة تمامًا مع مدخل مخصص للضيوف، ومتحف تفاعلي يضم تسعة معارض، ومرصد أعيد تصميمه في الطابق 102 مع نوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف. الرحلة إلى مرصد الطابق 86 المشهور عالميًا، المرصد الوحيد في الهواء الطلق بزاوية 360 درجة مع إطلالات على مدينة نيويورك وما وراءها، تتيح للزوار تجربة مشاهدة مدينة نيويورك بأكملها وتغطي كل شيء من تاريخ المبنى الشهير إلى مكانه الحالي في ثقافة البوب. ترحب تجربة مرصد Empire State Building بملايين الزوار كل عام، وقد حصل المبنى على جائزة "المبنى المفضل لأمريكا" من قِبل المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين، وجهة السفر الأكثر شعبية في العالم من قِبل Uber، وهي نقطة الجذب الأولى في الولايات المتحدة للسنة الثانية على التوالي في جوائز اختيار المسافرين لعام 2023 من Tripadvisor: الأفضل على الإطلاق، والمعلم رقم 1 في مدينة نيويورك في قائمة السفر النهائية الخاصة بـ Lonely Planet.
منذ عام 2011، تم تشغيل المبنى بالكامل بواسطة طاقة الرياح المتجددة، وتضم طوابقه العديدة مجموعة متنوعة من مستأجري المكاتب مثل LinkedIn وShutterstock، بالإضافة إلى شركات البيع بالتجزئة مثل STATE Grill and Bar وTacombi وStarbucks. للاطّلاع على المزيد من المعلومات والحصول على تذاكر تجربة المرصد، تفضَّل بزيارة esbnyc أو تابعنا على Facebook ، أو X (سابقًا Twitter) ، أو Instagram ، أو Weibo ، أو YouTube ، أو TikTok الخاصة بالمبنى.
المصدر: Empire State Realty Trust, Inc.
الفئة: المرصد
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