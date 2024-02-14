مدى خطورة حساسية الفول السوداني

(MENAFN
- Al Watan) حساسية الفول السوداني عبارة عن تفاعل الجهاز المناعي بصورة حساسية وإحمرار في الجلد؛ لرفضه المادة البروتينية الموجودة في الفول السوداني.
الأعراض:
غازات وتقلصات بالمعدة
طفح جلدي
شعور دائم بالحكة
الأسباب:
- تحدث الحساسية عندما يحدد نظام المناعة الخاص بك عن طريق الخطأ بروتينات الفول السوداني كشيء ضار.
- تسهم الصفات الوراثية في زيادة احتمالية الإصابة بهذه الحساسية.
- التلامس المباشر أو غير المباشر بالفول السوداني يمكن أن يثير اهتياج الجهاز المناعي لدى المصاب بالحساسية.
- يحدث تفاعل تحسسي في حالة استنشاق الغبار أو الرذاذ الذي يحتوي على الفول السوداني.
كيفية التعامل:
في حال ملاحظة أعراض حساسية الفول السوداني على الأطفال ينبغي التوجه إلى مراكز اختبارات الحساسية، لتحديدها ورصدها من البداية، ووصف الأدوية المناسبة لتقليل أعراضها.
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