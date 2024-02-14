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مدى خطورة حساسية الفول السوداني

2/14/2024 2:23:31 PM
(MENAFN- Al Watan) حساسية الفول السوداني عبارة عن تفاعل الجهاز المناعي بصورة حساسية وإحمرار في الجلد؛ لرفضه المادة البروتينية الموجودة في الفول السوداني.
الأعراض:
غازات وتقلصات بالمعدة
طفح جلدي
شعور دائم بالحكة
الأسباب:
- تحدث الحساسية عندما يحدد نظام المناعة الخاص بك عن طريق الخطأ بروتينات الفول السوداني كشيء ضار.
- تسهم الصفات الوراثية في زيادة احتمالية الإصابة بهذه الحساسية.
- التلامس المباشر أو غير المباشر بالفول السوداني يمكن أن يثير اهتياج الجهاز المناعي لدى المصاب بالحساسية.
- يحدث تفاعل تحسسي في حالة استنشاق الغبار أو الرذاذ الذي يحتوي على الفول السوداني.
كيفية التعامل:
في حال ملاحظة أعراض حساسية الفول السوداني على الأطفال ينبغي التوجه إلى مراكز اختبارات الحساسية، لتحديدها ورصدها من البداية، ووصف الأدوية المناسبة لتقليل أعراضها.

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