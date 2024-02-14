ثلوج وبرد على حقل
التاريخ
2/14/2024 2:23:31 PM
(MENAFN
- Al Watan) هطلت، أمس، أمطار من خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بالثلج والبرد، على محافظة حقل، وشملت وادي مبرك والحميضة والوصل. كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز علقان، شملت هضيب البيض والصدارة والبيانة وثرف، وعلى مركزي القصير وأبو الحنشان. (واس)
MENAFN14022024000089011017ID1107852925
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.