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ثلوج وبرد على حقل

2/14/2024 2:23:31 PM
(MENAFN- Al Watan) هطلت، أمس، أمطار من خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بالثلج والبرد، على محافظة حقل، وشملت وادي مبرك والحميضة والوصل. كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز علقان، شملت هضيب البيض والصدارة والبيانة وثرف، وعلى مركزي القصير وأبو الحنشان. (واس)

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