Wednesday, 14 February 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1400 مدرسة تحتفي بالتأسيس في جازان

2/14/2024 2:23:30 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، الأربعاء، فعاليات وأنشطة الاحتفاء بيوم التأسيس تحت شعار ((يوم بدينا))، والتي انطلقت الأحد 11 فبراير، واستمرت 4 أيام في أكثر من 1400 مدرسة، بمشاركة أكثر من 220 ألف طالب وطالبة.
وهدفت إلى التعريف بمناسبة يوم تأسيس الدولة السعودية، وأهميته التاريخية والحضارية والثقافية في ترسيخ القيم الوطنية، والاعتزاز بالدولة السعودية وجذورها التاريخية الراسخة، وعمقها الحضاري والثقافي المتنوع لأكثر من ثلاثة قرون، والتأكيد على التلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقياداتهم منذ عهد الإمام محمد بن سعود وحتى الآن، وتعميق الانتماء الوطني وتعزيز القيم الإيجابية.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أن مدارس المنطقة نفذت العديد من فعاليات الاحتفاء بمختلف المراحل الدراسية، وشملت مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي، ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، ومدارس الطفولة المبكرة، أهمها فعالية المنافسات والتحديات، التي تتضمن خمس منافسات، وهي منافسة رسم الأحداث التاريخية، ومنافسة التصوير الفوتوغرافي للأطعمة، ومنافسة تصميم أزياء التأسيس، ومنافسة الحرف التقليدية، ومنافسة تحدي الألعاب التقليدية، إضافة إلى فعالية الإذاعة المدرسية، التي استعرض من خلالها الطلاب والطالبات كل يوم نمطًا معينًا من التاريخ، والأطعمة، والأزياء التقليدية، والحرف اليدوية، والألعاب التقليدية، إضافة إلى فعالية ركن الخيل، ومأدبةالتأسيس، ومعرض أزياء التأسيس، وسوق الحرفية، وركن لعبنا.
واشتملت الفعاليات على رحلات التأسيس الطلابية نحو الوجهات المرتبطة بالتاريخ والثقافة السعودية، لتعريف الطلاب والطالبات بأهم الوجهات السياحية والتاريخية، للمحافظة على التراث السياحي، وتعزيز الهوية الوطنية، إضافة إلى المسرحيات لتعريف الطلاب والطالبات بالتسلسل التاريخي للمملكة، والتعرف على أئمتها وملوكها الذين حكموا المملكة خلال ثلاثة قرون.

MENAFN14022024000089011017ID1107852924

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث