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أول حاسوب شفاف في العالم

2/14/2024 2:23:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تعمل ((لينوفو)) على إنتاج أول حاسوب محمول شفاف في العالم من المرجح عرضه في المؤتمر العالمي المقبل للهواتف النقالة (MWC) 2024.
ووفقا للتسريبات، فإن الحاسوب المحمول الشفاف من لينوفو ينتمي إلى تشكيلة ((ثينك بوك))، ويمتاز بتصميم من دون حواف، ما يجعله يبدو كأنه لوح من الزجاج. كما يحتوي على لوحة مفاتيح رقمية ذات أزرار مدعومة بمحرك على غرار لوحة التتبع في جهاز ماكبوك الحديث.
وفي حين لا توجد معلومات عن مواصفات هذا الجهاز، فمن المرجح أن يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، حسب موقع 24 الإلكتروني. ومن المتوقع أيضا أن يعتمد على أحدث سلسلة معالجات ((ألترا كور)) من إنتل، ما يجعله أيضا أول جهاز حاسوب متوافق مع الذكاء الاصطناعي، ومزود بوحدة المعالجة العصبية المخصصة (NPU).

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