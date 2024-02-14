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تكريم الفائزين بمسابقة رضوي فن

2/14/2024 2:23:30 PM
(MENAFN- Al Watan) في اختتام مسابقة جائزة رضوي فن النسخة الثانية تحت إشراف أمين عام الجائزة الدكتورة مها عبدالحليم رضوي تم تكريم جميع المشاركين في الجائزة والإعلاميين وفريق العمل بشهادات شكر وتقدير وبحضور السيد حسين بن علي العميري عمدة حي الشبكية بمكة المكرمة، كما حرصت الإدارة المنظمة على حضور جميع المشاركين للمناسبة والاحتفاء بأنفسهم تتويجًا للجهود التي بذلوها طوال فترة المسابقة وتهدف الجائزة لتخليد ذكرى أول مؤسس للحركة التشكيلية السعودية ورائد الفن التشكيلي السعودي الفنان التشكيلي الراحل الدكتور عبدالحليم رضوي وفي الاختتام قدمت الدكتورة مها رضوي خالص الشكر والامتنان لجامعة الأعمال والتكنولوجيا لرعايتها الكريمة للجائزة وجمعية الثقافة والفنون بجدة لتنظيمها للجائزة العمدة على حضوره الحفل الختامي ولجميع المشاركين والإعلاميين وفريق العمل مثمنة جهودهم المبذولة في نجاح المسابقة.

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