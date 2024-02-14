تكريم الفائزين بمسابقة رضوي فن

(MENAFN
- Al Watan) في اختتام مسابقة جائزة رضوي فن النسخة الثانية تحت إشراف أمين عام الجائزة الدكتورة مها عبدالحليم رضوي تم تكريم جميع المشاركين في الجائزة والإعلاميين وفريق العمل بشهادات شكر وتقدير وبحضور السيد حسين بن علي العميري عمدة حي الشبكية بمكة المكرمة، كما حرصت الإدارة المنظمة على حضور جميع المشاركين للمناسبة والاحتفاء بأنفسهم تتويجًا للجهود التي بذلوها طوال فترة المسابقة وتهدف الجائزة لتخليد ذكرى أول مؤسس للحركة التشكيلية السعودية ورائد الفن التشكيلي السعودي الفنان التشكيلي الراحل الدكتور عبدالحليم رضوي وفي الاختتام قدمت الدكتورة مها رضوي خالص الشكر والامتنان لجامعة الأعمال والتكنولوجيا لرعايتها الكريمة للجائزة وجمعية الثقافة والفنون بجدة لتنظيمها للجائزة العمدة على حضوره الحفل الختامي ولجميع المشاركين والإعلاميين وفريق العمل مثمنة جهودهم المبذولة في نجاح المسابقة.
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