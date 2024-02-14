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تصنيف جينومي جديد لسرطان الدم

2/14/2024 2:23:30 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما اقترحت ورقة علمية ((حديثة)) منشورة في ((نيتشر))، تصنيفًا ((جينومي)) جديدًا لسرطان الدم الحاد الخاص بالأطفال، اعتمادًا على بيانات التعبير الجيني RNA-seq، وكذلك بيانات المتغيرات الجينية WGS/WES، قال المهتم بأبحاث جينوم الأورام والليوكيميا، صائل الضيوفي: تظهر الدراسات الحديثة على سرطان الدم النقوي الحاد عند الأطفال، وجود تغيرات جينية خاصة بالأطفال، والتي لم تُمثّل بشكل كامل في أنظمة التصنيف الحالية، في هذه الدراسة المنشورة حديثًا ومن خلال تحليل 887 حالة من هذا النوع من السرطان، تم تحديد 23 مجموعة جزيئية فريدة، تشمل مجموعات حديثة الاكتشاف في جينات مثل UBTF و BCL11B، وتغطي أكثر من 91 % من الحالات التي تمت دراستها.
عمليات بيولوجية
أبان الضيوفي، أنه تتميز هذه المجموعات بأنماط تعبير جيني وطفرات مختلفة، على سبيل المثال، تظهر المجموعات المميزة بتعبيرات جينية معينة لجينات HOXA أو HOXB طفرات مختلفة في جينات معينة، مما يشير إلى عمليات بيولوجية متشابهة، تكشف هذه النتائج عن وجود علاقة قوية بين هذه المجموعات الجزيئية ونتائج المرضى في مجموعتين مختلفتين من المرضى، مما يؤدي إلى تطوير نموذج تنبؤي جديد لهذا النوع من السرطان يعتمد على هذه التمييزات الجزيئية والمرض المتبقي بعد العلاج، ويشكل هذا الإطار الشامل للتشخيص والتنبؤ أساسًا لتصنيفات جديدة في المستقبل واستراتيجيات أحدث لعلاج سرطان الدم النقوي الحاد عند الأطفال.
الطب الدقيق
بدوره، علق بروفسور الطب التجديدي المشارك الدكتور صفوق الشمري، إن هذه الدراسة وغيرها، تثبت الحاجة الملحة لاستخدامات الطب الشخصي أو (الطب الدقيق)، وهو نهج جديد في الرعاية الصحية، يهدف إلى تقديم العلاج المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب، بناءً على معلومات دقيقة عن الحالة الصحية والميزات الجينية والوراثية والبيئية والحياتية للمريض، ويساعد الطب الشخصي على فهم ومعالجة الأمراض بشكل أفضل، وتفصيل العلاج لتحقيق أقصى قدر من الفعالية والسلامة، وتقليل الآثار الجانبية والتكاليف.
صعبة العلاج
أكد الشمري، أن أحد أهم التطبيقات للطب الشخصي هو في مجال سرطانات الدم، التي تنشأ من خلل في الخلايا الدموية، وتتميز هذه السرطانات بتنوعها وتعقيدها وتطورها السريع، مما يجعلها صعبة العلاج بالطرق التقليدية، لذلك، يلعب الطب الشخصي دورًا مهمًا في تشخيص وتصنيف ومتابعة وعلاج هذه السرطانات، باستخدام تقنيات متطورة مثل التسلسل الجيني الكامل، وتسلسل الحمض النووي الريبي، موضحًا أن التسلسل الجيني الكامل، هو تقنية تسمح بقراءة وتحليل جميع الجينات في خلية ما، والكشف عن أي طفرات أو تغييرات فيها، هذه التقنية تمكن الأطباء من فهم طبيعة وخصائص ومصدر ومسار السرطان في كل مريض، واختيار العلاج الأنسب له، كما تساعد على تطوير أدوية جديدة تستهدف الجينات أو البروتينات المسؤولة عن السرطان، وتقييم فعاليتها وسلامتها، بالتالي، يعد الطب الشخصي والطب الدقيق ثورة في مجال الطب، خاصة في معالجة الأمراض المعقدة والمتغيرة مثل سرطانات الدم، ويتطلب هذا النهج تعاونًا وتنسيقًا بين الباحثين والأطباء والمرضى والمنظمات الصحية والقانونية، لضمان استخدام المعلومات الجينية بشكل آمن ومسؤول وفعال.
أسباب سرطان الدم لدى الأطفال:
الأسباب غير معروفة، ولكن توجد بعض الحالات مرتبطة بمتلازمة داون أو غيرها من التشوهات الكروموسومية.
التقدم في السن لدى الوالدين قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الطفولة.
العدوى الفيروسية كسرطان الكبد (التهاب الكبد ب) وفيروس نقص المناعة البشري (HIV).
التعرض للمواد المشعة المؤينة في الطفولة قد يعرض الطفل للسرطان، خاصة سرطان الدم.

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