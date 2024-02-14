5 إنجازات لتطوع تجمع الأحساء الصحي

(MENAFN
- Al Watan) كشف تجمع الأحساء الصحي، 5 إنجازات في التطوع الصحي، أسهمت في اجتيازه وتكريمه لمعيار الأداء لتمكين التطوع الصحي على مستوى الوزارة، والإنجازات، أبرزها: بلغ عدد المتطوعين العام الماضي (18316) متطوع، عبر (562) مبادرة تطوعية قدموا خلالها (540 ألف) ساعة تطوعية في الخدمات العلاجية والوقائية والمساندة، وقد استفاد من هذه الفرص أكثر من نصف مليون مستفيد.
فرص تطوعية
كان، مدير عام مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، كرم تجمع الأحساء الصحي، بعد اجتيازه معيار الأداء لتمكين التطوع الصحي وحصوله على الأداء المتميز في معيار أداء إدارات التطوع الصحي لعام 2023. ويعلن تجمع الأحساء الصحي، بين وقت وآخر من خلال حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إتاحة فرص تطوعية متعددة، ويمكن التسجيل في هذه الفرص التطوعية عبر بوابة مركز التطوع الصحي، وهي متاحة بأوقات وساعات عمل مرنة، يذكر أن مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة تأسس، كأحد مبادرات برامج المشاركة المجتمعية ضمن برنامج التحول الوطني للوزارة؛ ويهدف إلى إدارة التطوع الصحي في المنشآت الصحية وتنظيمه.
إنجازات
كما حصل تجمع الأحساء الصحي على أفضل مبادرة في تمكين المتطوعين على مستوى المملكة، وحصد الدكتور إبراهيم بن خالد الجبر أحد متطوعي تجمع الأحساء الصحي الملهمين جائزة التطوع الصحي من وزارة الصحة فئة الأفراد والذي يأتي تتويجًا لمجهودات أكثر من 18 ألف متطوع صحي عملوا مع التجمع بتفاني وإخلاص.
وساهمت إدارة التطوع الصحي في تقليل قوائم انتظار لكل من العمليات في مستشفى الملك فهد بالهفوف- العمليات في مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة - العمليات في مستشفى الملك فيصل العام - العيادات الخارجية في مستشفى الملك فهد بالهفوف – الأشعة.
وحصلت إدارة التطوع الصحي على شهادة شكر نظير الجهود في إقامة العيادات التطوعية للأطباء الاستشاريين.
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