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5 إنجازات لتطوع تجمع الأحساء الصحي

2/14/2024 2:23:29 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تجمع الأحساء الصحي، 5 إنجازات في التطوع الصحي، أسهمت في اجتيازه وتكريمه لمعيار الأداء لتمكين التطوع الصحي على مستوى الوزارة، والإنجازات، أبرزها: بلغ عدد المتطوعين العام الماضي (18316) متطوع، عبر (562) مبادرة تطوعية قدموا خلالها (540 ألف) ساعة تطوعية في الخدمات العلاجية والوقائية والمساندة، وقد استفاد من هذه الفرص أكثر من نصف مليون مستفيد.
فرص تطوعية
كان، مدير عام مركز ‫التطوع الصحي بوزارة الصحة، كرم ‫تجمع الأحساء الصحي، بعد اجتيازه معيار الأداء لتمكين التطوع الصحي وحصوله على الأداء المتميز في معيار أداء إدارات التطوع الصحي لعام 2023. ويعلن تجمع الأحساء الصحي، بين وقت وآخر من خلال حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إتاحة فرص تطوعية متعددة، ويمكن التسجيل في هذه الفرص التطوعية عبر بوابة مركز التطوع الصحي، وهي متاحة بأوقات وساعات عمل مرنة، يذكر أن مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة تأسس، كأحد مبادرات برامج المشاركة المجتمعية ضمن برنامج التحول الوطني للوزارة؛ ويهدف إلى إدارة التطوع الصحي في المنشآت الصحية وتنظيمه.
إنجازات
كما حصل تجمع الأحساء الصحي على أفضل مبادرة في تمكين المتطوعين على مستوى المملكة، وحصد الدكتور إبراهيم بن خالد الجبر أحد متطوعي تجمع الأحساء الصحي الملهمين جائزة التطوع الصحي من وزارة الصحة فئة الأفراد والذي يأتي تتويجًا لمجهودات أكثر من 18 ألف متطوع صحي عملوا مع التجمع بتفاني وإخلاص.
وساهمت إدارة التطوع الصحي في تقليل قوائم انتظار لكل من العمليات في مستشفى الملك فهد بالهفوف- العمليات في مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة - العمليات في مستشفى الملك فيصل العام - العيادات الخارجية في مستشفى الملك فهد بالهفوف – الأشعة.
وحصلت إدارة التطوع الصحي على شهادة شكر نظير الجهود في إقامة العيادات التطوعية للأطباء الاستشاريين.

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