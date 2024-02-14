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استنساخ أعضاء خنزير لزراعتها في البشر

2/14/2024 2:23:29 PM
(MENAFN- Al Watan) للمرة الأولى، نجح علماء يابانيون في استنساخ خنزير تم تربيته في الولايات المتحدة الأمريكية بأعضاء ((مناسبة لزراعتها في البشر))، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شركة (PorMedTec)، وهي شركة تعمل على ابتكارات مماثلة تحت رعاية جامعة ((ميجي)).
وجاء في البيان: ((نجحت شركة (PorMedTec) ومقرها جامعة ميجي وشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية (eGenesis)، التي تعمل على تطوير الأعضاء والخلايا المناسبة لزراعتها في البشر، في استنساخ خنازير معدلة وراثيًا لزراعة الأعضاء لأول مرة في اليابان، وقد وُلدت ثلاثة خنازير في 11 فبراير، وسيتم تسليمها لمؤسسات طبية في اليابان للدراسات ما قبل السريرية)). وعرضت شركة (eGenesis) الأمريكية، التي تأسست عام 2015، نتائج بحث في الخريف الماضي، حيث قامت بزراعة كلى خنازير منزلية مصغرة، تم تعديل جينومها لجعل الأنسجة متوافقة مع الكائنات الحية من الأنواع الأخرى، وفي هذه الحالة الرئيسيات ((منها الإنسان)).
كان الحد الأقصى لمتوسط ​​​​العمر المتوقع لقرود المكاك مع الكلى المزروعة 758 يومًا.
وأضاف البيان: ((يعد النقص في المتبرعين بالأعضاء في طب زراعة الأعضاء مشكلة عالمية ملحة، في السنوات الأخيرة، لم يتمكن سوى نحو 3% فقط من المتقدمين، من زراعة الأعضاء في اليابان، أحد أسباب ذلك هو النقص الشديد في المتبرعين بالأعضاء)).
للمساعدة في حل هذه المشكلة، في سبتمبر 2023، استوردت شركة (PolMedTech) خلايا خنزير معدلة وراثيًا من شركة (eGenesis)، واستخدمت تقنية الاستنساخ النووي الجسدي التي طورها المعهد الدولي للموارد الحيوية في جامعة ميجي لإنتاج خنازير صغيرة مستنسخة.
ومن المتوقع أن يتم نقل الخنازير الصغيرة إلى معاهد بحثية في اليابان لبدء الأبحاث حول زراعة الأعضاء في الرئيسيات قبل نهاية العام الجاري.

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