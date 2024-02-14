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80 مليارا عجز الميزانية السعودية في 2023 و11% ارتفاع الإيرادات غير النفطية

2/14/2024 2:23:29 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الميزانية السعودية عجزا بقيمة 80.95 مليار ريال في العام المالي 1444/1445هـ (2023)، مقارنة مع فائض قيمته 103.86 مليار ريال في العام المالي 1443/1444هـ (2022).
وكانت المملكة تستهدف تحقيق فائضا بالميزانية العامة للدولة في عام 2023 بقيمة 16 مليار ريال.
ووفقا للتقرير الربعي لأداء الميزانية، الصادر اليوم الأربعاء، بلغت الإيرادات في الميزانية السعودية 1.212 تريليون ريال في عام 2023م، مقابل مصروفات قيمتها 1.293 تريليون ريال، ليبلغ صافي العجز 80.946 مليار ريال.
وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 457.728 مليار ريال مقابل 410.891 مليار في العام 2022 أي بارتفاع نسبته 11 %. في حين بلغت الإيرادات النفطية 754.562 مليار ريال وبتراجع نسبته 12% عن 2022.
يذكر أن المملكة حققت إيرادات بالميزانية في العام 2022 بقيمة 1.268 تريليون ريال، مقابل مصروفات بلغت 1.164 تريليون ريال.
واظهرت النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الرابع من السنة المالية 2023، تسجيل ميزانية السعودية عجزا قيمته 36.99 مليار ريال؛ نتيجة فارق الإيرادات التي بلغت 357.98 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 394.98 مليار ريال.
يشار إلى أن الميزانية سجلت عجزا في الربع الأول من عام 2023 بقيمة 2.91 مليار ريال، وعجزا قيمته 5.27 مليار ريال في الربع الثاني، وعجزا كذلك بواقع 35.77 مليار ريال في الربع الثالث، وأخيرا 36.99 مليار ريال في الربع الرابع، ليبلغ إجمالي العجز بميزانية المملكة في العام الماضي 80.95 مليار ريال.

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