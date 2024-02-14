80 مليارا عجز الميزانية السعودية في 2023 و11% ارتفاع الإيرادات غير النفطية

(MENAFN
- Al Watan) سجلت الميزانية السعودية عجزا بقيمة 80.95 مليار ريال في العام المالي 1444/1445هـ (2023)، مقارنة مع فائض قيمته 103.86 مليار ريال في العام المالي 1443/1444هـ (2022).
وكانت المملكة تستهدف تحقيق فائضا بالميزانية العامة للدولة في عام 2023 بقيمة 16 مليار ريال.
ووفقا للتقرير الربعي لأداء الميزانية، الصادر اليوم الأربعاء، بلغت الإيرادات في الميزانية السعودية 1.212 تريليون ريال في عام 2023م، مقابل مصروفات قيمتها 1.293 تريليون ريال، ليبلغ صافي العجز 80.946 مليار ريال.
وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 457.728 مليار ريال مقابل 410.891 مليار في العام 2022 أي بارتفاع نسبته 11 %. في حين بلغت الإيرادات النفطية 754.562 مليار ريال وبتراجع نسبته 12% عن 2022.
يذكر أن المملكة حققت إيرادات بالميزانية في العام 2022 بقيمة 1.268 تريليون ريال، مقابل مصروفات بلغت 1.164 تريليون ريال.
واظهرت النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الرابع من السنة المالية 2023، تسجيل ميزانية السعودية عجزا قيمته 36.99 مليار ريال؛ نتيجة فارق الإيرادات التي بلغت 357.98 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 394.98 مليار ريال.
يشار إلى أن الميزانية سجلت عجزا في الربع الأول من عام 2023 بقيمة 2.91 مليار ريال، وعجزا قيمته 5.27 مليار ريال في الربع الثاني، وعجزا كذلك بواقع 35.77 مليار ريال في الربع الثالث، وأخيرا 36.99 مليار ريال في الربع الرابع، ليبلغ إجمالي العجز بميزانية المملكة في العام الماضي 80.95 مليار ريال.
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