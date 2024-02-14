13 % ارتفاع الإيرادات الفعلية للميزانية السعودية في الربع الرابع 2023

(MENAFN
- Al Watan) سجلت الميزانية السعودية ارتفاعاً بالإيرادات الفعلية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023 بنسبة 13% على أساس سنوي؛ بدعم ارتفاع الإيرادات النفطية.
وبلغت الإيرادات، بحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية الصادر عن وزارة المالية اليوم الأربعاء، 357.98 مليار ريال، مقابل 318 مليار ريال بالربع الرابع من 2022.
وجاء ارتفاع الإيرادات بالميزانية السعودية؛ نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 28% خلال الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي، إلى 249.211 مليار ريال مقابل 194.2 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.
كما ارتفعت إيرادات الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية إلى 5.70 مليار ريال، مقابل 4.34 مليار ريال في الربع المقارن للعام الماضي بزيادة 31%.
وفي المقابل تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 12%، لتصل إلى 108.77 مليار ريال، مقابل 123.78 مليار ريال.
وخلال عام 2023، بلغ إجمالي الإيرادات بالميزانية السعودية 1.21 تريليون ريال، مقابل 1.27 تريليون ريال في عام 2022 لتتراجع بنحو 4%.
وتراجعت الإيرادات النفطية 12% في 2023 إلى 754.56 مليار ريال، مقارنة مع 857.27 مليار ريال في عام 2022.
وفي المقابل ارتفعت الإيرادات غير النفطية 11% إلى 457.73 مليار ريال، مقابل 410.9 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.
يذكر أن المملكة توقعت تحقيق فائضا بالموازنة العامة للدولة بقيمة 16 مليار ريال خلال عام 2023 بالكامل؛ مع تقديراتها بتحقيق إيرادات قيمتها 1.130 تريليون ريال مقابل مصروفات بقيمة 1.114 تريليون ريال.
وسجلت الميزانية السعودية عجزا بقيمة 80.95 مليار ريال في العام المالي 1444/1445هـ (2023م)، مقارنة مع فائض قيمته 103.86 مليار ريال في العام المالي 1443/1444هـ (2022م).
وكانت السعودية تستهدف تحقيق فائضا بالميزانية العامة للدولة في عام 2023م بقيمة 16 مليار ريال.
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