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13 % ارتفاع الإيرادات الفعلية للميزانية السعودية في الربع الرابع 2023

2/14/2024 2:23:29 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الميزانية السعودية ارتفاعاً بالإيرادات الفعلية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023 بنسبة 13% على أساس سنوي؛ بدعم ارتفاع الإيرادات النفطية.
وبلغت الإيرادات، بحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية الصادر عن وزارة المالية اليوم الأربعاء، 357.98 مليار ريال، مقابل 318 مليار ريال بالربع الرابع من 2022.
وجاء ارتفاع الإيرادات بالميزانية السعودية؛ نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 28% خلال الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي، إلى 249.211 مليار ريال مقابل 194.2 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.
كما ارتفعت إيرادات الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية إلى 5.70 مليار ريال، مقابل 4.34 مليار ريال في الربع المقارن للعام الماضي بزيادة 31%.
وفي المقابل تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 12%، لتصل إلى 108.77 مليار ريال، مقابل 123.78 مليار ريال.
وخلال عام 2023، بلغ إجمالي الإيرادات بالميزانية السعودية 1.21 تريليون ريال، مقابل 1.27 تريليون ريال في عام 2022 لتتراجع بنحو 4%.
وتراجعت الإيرادات النفطية 12% في 2023 إلى 754.56 مليار ريال، مقارنة مع 857.27 مليار ريال في عام 2022.
وفي المقابل ارتفعت الإيرادات غير النفطية 11% إلى 457.73 مليار ريال، مقابل 410.9 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.
يذكر أن المملكة توقعت تحقيق فائضا بالموازنة العامة للدولة بقيمة 16 مليار ريال خلال عام 2023 بالكامل؛ مع تقديراتها بتحقيق إيرادات قيمتها 1.130 تريليون ريال مقابل مصروفات بقيمة 1.114 تريليون ريال.
وسجلت الميزانية السعودية عجزا بقيمة 80.95 مليار ريال في العام المالي 1444/1445هـ (2023م)، مقارنة مع فائض قيمته 103.86 مليار ريال في العام المالي 1443/1444هـ (2022م).
وكانت السعودية تستهدف تحقيق فائضا بالميزانية العامة للدولة في عام 2023م بقيمة 16 مليار ريال.

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