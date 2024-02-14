الصحة والقطاع العسكري والتعليم يتصدرون مصروفات ميزانية 2023

(MENAFN
- Al Watan) كشفت الميزانية العام للمملكة العربية السعودية بالعام 2023، ارتفاع إجمالي المصروفات إلى نحو 1.29 تريليون ريال، مقابل 1.16 تريليون ريال بالعام 2022، بارتفاع نسبته 11%.
وأظهر التقرير الصادر عن وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية جاء بالصدارة، بإجمالي مصرفات بلغ 255.9 مليار ريال لعام 2023، مقارنة بنحو 226.64 بالعام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 13%.
وجاء القطاع العسكري بالمركز الثاني، من حيث حجم المصروفات، بإجمالي بلغ 254.48 مليار ريال، في عام 2023، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 12%، مقارنة بحجم المصروفات بالقطاع خلال عام 2022.، والذي بلغ نحو 228 مليار ريال.
وارتفع حجم المصروفات بقطاع التعليم إلى 209.93 مليار ريال بالعام 2023، مقابل 201,52 مليار ريال للعام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 4%.
وسجلت الميزانية السعودية عجزا بقيمة 80.95 مليار ريال في العام المالي 1444/1445هـ (2023م)، مقارنة مع فائض قيمته 103.86 مليار ريال في العام المالي 1443/1444هـ (2022م).
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