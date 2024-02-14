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الصحة والقطاع العسكري والتعليم يتصدرون مصروفات ميزانية 2023

2/14/2024 2:23:29 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الميزانية العام للمملكة العربية السعودية بالعام 2023، ارتفاع إجمالي المصروفات إلى نحو 1.29 تريليون ريال، مقابل 1.16 تريليون ريال بالعام 2022، بارتفاع نسبته 11%.
وأظهر التقرير الصادر عن وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية جاء بالصدارة، بإجمالي مصرفات بلغ 255.9 مليار ريال لعام 2023، مقارنة بنحو 226.64 بالعام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 13%.
وجاء القطاع العسكري بالمركز الثاني، من حيث حجم المصروفات، بإجمالي بلغ 254.48 مليار ريال، في عام 2023، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 12%، مقارنة بحجم المصروفات بالقطاع خلال عام 2022.، والذي بلغ نحو 228 مليار ريال.
وارتفع حجم المصروفات بقطاع التعليم إلى 209.93 مليار ريال بالعام 2023، مقابل 201,52 مليار ريال للعام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 4%.
وسجلت الميزانية السعودية عجزا بقيمة 80.95 مليار ريال في العام المالي 1444/1445هـ (2023م)، مقارنة مع فائض قيمته 103.86 مليار ريال في العام المالي 1443/1444هـ (2022م).

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