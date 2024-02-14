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تمديد التسجيل في الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة

2/14/2024 2:23:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن تمديد فترة التسجيل في الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة حتى تاريخ 31 مارس 2024م، وذلك بناء على رغبات المهتمين بالمشاركة، حيث تتيح البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة تجربة منتجات وحلول ونماذج أعمال مبتكرة باستخدام سبع تقنيات متنوعة، منها سلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، سعيا لاستكشاف التنظيمات ذات العلاقة والتحديات المرتبطة بها.
وأشارت الهيئة أن البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة تهدف إلى خلق بيئة مرنة تتيح إطلاق نماذج عمل أو حلول أو خدمات مبتكرة، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين في المجال، إضافة إلى تنمية صناعتها، وتعزيز شمولية المنتجات المتوفرة في السوق.
ودعت الهيئة جميع المستثمرين والشركات العاملة في المجال إلى التسجيل في الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، حيث تستقبل طلبات الانضمام حتى 31 مارس 2024م، وذلك عبر الرابط (اضغط هنا ).
ويأتي إطلاق الدفعة الثانية من ​​​​​​​​​البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة كامتداد لجهود الهيئة في تمكين خدمات جديدة، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتحقيق المرونة وزيادة النضج التنظيمي، والتعاون بين الجهات الحكومية، مع الحفاظ على حماية المستخدمين، وذلك ضمن جهودها التي تقود إلى تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، حيث مكنت الشركات المشاركة في الدفعة الأولى من تقديم منتجات ريادية ابتكارية في قطاعات مختلفة.

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