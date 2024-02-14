تمديد التسجيل في الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن تمديد فترة التسجيل في الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة حتى تاريخ 31 مارس 2024م، وذلك بناء على رغبات المهتمين بالمشاركة، حيث تتيح البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة تجربة منتجات وحلول ونماذج أعمال مبتكرة باستخدام سبع تقنيات متنوعة، منها سلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، سعيا لاستكشاف التنظيمات ذات العلاقة والتحديات المرتبطة بها.
وأشارت الهيئة أن البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة تهدف إلى خلق بيئة مرنة تتيح إطلاق نماذج عمل أو حلول أو خدمات مبتكرة، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين في المجال، إضافة إلى تنمية صناعتها، وتعزيز شمولية المنتجات المتوفرة في السوق.
ودعت الهيئة جميع المستثمرين والشركات العاملة في المجال إلى التسجيل في الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، حيث تستقبل طلبات الانضمام حتى 31 مارس 2024م، وذلك عبر الرابط (اضغط هنا
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ويأتي إطلاق الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة كامتداد لجهود الهيئة في تمكين خدمات جديدة، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتحقيق المرونة وزيادة النضج التنظيمي، والتعاون بين الجهات الحكومية، مع الحفاظ على حماية المستخدمين، وذلك ضمن جهودها التي تقود إلى تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، حيث مكنت الشركات المشاركة في الدفعة الأولى من تقديم منتجات ريادية ابتكارية في قطاعات مختلفة.
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