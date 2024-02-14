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6 مكاسب لانضمام الأحساء لمدن التعلم باليونسكو

2/14/2024 2:23:28 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت إدارة الاتصال المؤسسي في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء لـ((الوطن))، أمس، نحو 6 مكاسب في انضمام الأحساء لشبكة اليونسكو لمدن التعلم، وهي:
1- تعزيز التعلم مدى الحياة بالمحافظة.
2- تعزيز التعلم الشامل للجميع.
3- توفير الرعاية وفرص التعلم لجميع السكان.
4- تحسين مرونة نظم التعليم مدى الحياة.
5- تنمية القدرات البشرية لجميع شرائح المجتمع بالتأهيل والتدريب.
6- إعداد مواطن منافس عالميًا من خلال مجتمعات حيوية واعدة ملهمة مدى الحياة.
وأوضح الاتصال المؤسسي أن مشروع مدن التعلم أحد المشروعات التي تقوم عليها وزارة التعليم، ممثلة في الإدارة العامة للتعليم المستمر، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم؛ لتعزيز ثقافة التعلم الشامل مدى الحياة داخل المجتمع، وتزويد الأفراد من جميع الأعمار بالمهارات اللازمة لدعم التنمية الوطنية، وتأهيل المواطنين لدخول سوق العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة في إعداد وتأهيل مواطن منافس عالميًا، وفق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
وأضاف أن التعلم مدى الحياة ركيزة أساسية لتطوير المعارف والمهارات اللازمة للعمل وتحقيق الذات؛ لتمكين الفرد من مواجهة المتغيرات والنهوض بالمستوى الثقافي والصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وأبان الاتصال المؤسسي، أنه تعزيزًا للتنافسية وتحقيقًا لجودة الحياة وضعت الأحساء خطة تعليمية شاملة لبناء مجتمع معرفي مواكب لمتطلبات المستقبل، وتقديم خدمات متكاملة لتعزيز التعلم الشامل للجميع؛والسعي أن تكون الأحساء بيئة تعلم تنافسية جاذبة ومحفزة للإبداع والابتكار، وريادة الأعمال عن طريق إذكاء الشغف المعرفي بكافة الفئات العمرية، مع الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري، وتعزيزه من خلال ابتكار فعاليات ثقافية جاذبة.. وعقد شراكات محلية ودولية لدعم مبادرات التعليم النوعية، التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات التميز في مجال التعلم مدى الحياة، بالإضافة إلى دعم اقتصاد المعرفة، من خلال استثمار الموارد البشرية والطاقات المتجددة لدفع عجلة التنمية والتطوير بكافة الميادين.

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