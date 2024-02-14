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روح السعودية الراعي البلاتيني لدوري روشن السعودي للمحترفين

2/14/2024 2:23:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن شراكة إستراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة لتصبح من خلالها "روح السعودية" الراعي الرسمي البلاتيني لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة؛ للترويج للسعودية كوجهة سياحية بارزة على مستوى المنطقة والعالم من خلال الاستفادة من الزخم والمتابعة المحلية والعالمية للدوري السعودي الذي يضم أبرز نجوم العالم، كما تعد هذه الاتفاقية خطوة هامة ضمن إستراتيجية التحول الخاصة بدوري روشن السعودي الهادفة إلى زيادة متابعة وانتشار الدوري؛ ليصبح أحد أهم البطولات على مستوى العالم.
وأكد الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنفيذية للهيئة عبدالله بن إبراهيم الحقباني، أن هذه الشراكة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين؛ تأتي نظير المكانة المرموقة والانتشار المتزايد للكرة السعودية على الصعيد الإقليمي والدولي؛ لتعزيز الجهود الرامية لجذب الزوار، والترويج للوجهات السياحية الفريدة والفعاليات النوعية والعالمية المقامة حول المملكة طوال العام.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي للعمليات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين كارلو نهرا، أن هذه الشراكة مع "روح السعودية" تعكس التأثير المتنامي للدوري وجاذبيته العالمية.
وقال: "هذه الشراكة تجسد التزامنا المشترك نحو تحقيق التميز والتفاني لتقديم تجارب لا تنسى لمشجعي كرة القدم حول العالم، وسنعمل سوياً لإيصال الرياضة والسياحة في المنطقة إلى آفاق جديدة".
ومن المنتظر أن تثمر هذه الاتفاقية عن اتفاقيات عدة بين الهيئة السعودية للسياحة وعددٍ من الأندية السعودية في وقت لاحق؛ لتطوير المنتجات السياحية والترويج لها داخل وخارج المملكة.

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