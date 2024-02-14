روح السعودية الراعي البلاتيني لدوري روشن السعودي للمحترفين

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن شراكة إستراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة لتصبح من خلالها "روح السعودية" الراعي الرسمي البلاتيني لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة؛ للترويج للسعودية كوجهة سياحية بارزة على مستوى المنطقة والعالم من خلال الاستفادة من الزخم والمتابعة المحلية والعالمية للدوري السعودي الذي يضم أبرز نجوم العالم، كما تعد هذه الاتفاقية خطوة هامة ضمن إستراتيجية التحول الخاصة بدوري روشن السعودي الهادفة إلى زيادة متابعة وانتشار الدوري؛ ليصبح أحد أهم البطولات على مستوى العالم.
وأكد الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنفيذية للهيئة عبدالله بن إبراهيم الحقباني، أن هذه الشراكة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين؛ تأتي نظير المكانة المرموقة والانتشار المتزايد للكرة السعودية على الصعيد الإقليمي والدولي؛ لتعزيز الجهود الرامية لجذب الزوار، والترويج للوجهات السياحية الفريدة والفعاليات النوعية والعالمية المقامة حول المملكة طوال العام.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي للعمليات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين كارلو نهرا، أن هذه الشراكة مع "روح السعودية" تعكس التأثير المتنامي للدوري وجاذبيته العالمية.
وقال: "هذه الشراكة تجسد التزامنا المشترك نحو تحقيق التميز والتفاني لتقديم تجارب لا تنسى لمشجعي كرة القدم حول العالم، وسنعمل سوياً لإيصال الرياضة والسياحة في المنطقة إلى آفاق جديدة".
ومن المنتظر أن تثمر هذه الاتفاقية عن اتفاقيات عدة بين الهيئة السعودية للسياحة وعددٍ من الأندية السعودية في وقت لاحق؛ لتطوير المنتجات السياحية والترويج لها داخل وخارج المملكة.
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