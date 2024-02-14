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الأباتشي تحلق بالقمة والشبح تتعطل

2/14/2024 2:23:28 PM
(MENAFN- Al Watan) ابتعد الهلال كثيرا بقمة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، ووسع الفارق بينه وبين أقرب مطارديه إلى 7 نقاط، بعدما كسب ديربي الرياض أمام منافسه التقليدي النصر 3/صفر إذ وصل إلى النقطة الـ42 بنهاية الجولة الـ15 للدوري، واستفاد من سقوط الأهلي بالخسارة الرابعة له هذا الموسم والتي كانت على يد ضمك 3/1، ليظل في الوصافة بـ35 نقطة، فيما ظل النصر على 15 نقطة ثامنا، وبلغ ضمك النقطة الـ13 تاسعا، وتمسك أبها بالمركز السابع بـ19 نقطة بعدما حسم المواجهة المثيرة أمام الصفا لمصلحته 2/3، وبقي الصفا في المركز الأخير بـ4 نقاط، وتأجلت 3 مواجهات أخرى.

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