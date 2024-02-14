الأباتشي تحلق بالقمة والشبح تتعطل

(MENAFN
- Al Watan) ابتعد الهلال كثيرا بقمة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، ووسع الفارق بينه وبين أقرب مطارديه إلى 7 نقاط، بعدما كسب ديربي الرياض أمام منافسه التقليدي النصر 3/صفر إذ وصل إلى النقطة الـ42 بنهاية الجولة الـ15 للدوري، واستفاد من سقوط الأهلي بالخسارة الرابعة له هذا الموسم والتي كانت على يد ضمك 3/1، ليظل في الوصافة بـ35 نقطة، فيما ظل النصر على 15 نقطة ثامنا، وبلغ ضمك النقطة الـ13 تاسعا، وتمسك أبها بالمركز السابع بـ19 نقطة بعدما حسم المواجهة المثيرة أمام الصفا لمصلحته 2/3، وبقي الصفا في المركز الأخير بـ4 نقاط، وتأجلت 3 مواجهات أخرى.
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