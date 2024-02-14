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سعوديان بقائمة قضاة المونديال

2/14/2024 2:23:28 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر تواجد حكمين سعوديين، في القائمة الآسيوية الأولية لحكام كأس العالم 2026، التي تقام للمرة الأولى في 3 دول مختلفة، هي أمريكا والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبًا. وبينت المصادر أن قائمة الحكام الآسيوية لكأس العالم 2026، ضمت الحكم السعودي محمد الهويش، ومواطنه خالد الطريس، اللذان يعدان من أكثر الحكام السعوديين حضورًا في البطولات القارية حاليًا.

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