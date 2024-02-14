سعوديان بقائمة قضاة المونديال

سعوديان بقائمة قضاة المونديال
التاريخ
2/14/2024 2:23:28 PM
(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر تواجد حكمين سعوديين، في القائمة الآسيوية الأولية لحكام كأس العالم 2026، التي تقام للمرة الأولى في 3 دول مختلفة، هي أمريكا والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبًا. وبينت المصادر أن قائمة الحكام الآسيوية لكأس العالم 2026، ضمت الحكم السعودي محمد الهويش، ومواطنه خالد الطريس، اللذان يعدان من أكثر الحكام السعوديين حضورًا في البطولات القارية حاليًا.
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