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لأول مرة منذ 150 عاما..النواب الأمريكي يحيل وزير الأمن الداخلي إلى المحاكمة بهدف عزله

2/14/2024 2:23:27 PM
(MENAFN- Al Watan) وجهت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، اتهاما لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس، وأحالته إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله، بسبب ما تعتبره تقاعسا من جانبه في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك.
وسارع الرئيس جو بايدن إلى التنديد بهذه اللائحة الاتهامية، واصفا المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنها "غير دستورية".
وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون إحالة الوزير إلى المحاكمة، في خطوة غير مسبوقة في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 150 عاما.
ووجه المجلس للوزير الديمقراطي تهمتين، هما "الرفض المتعمد والمنهجي" لتطبيق قانون الهجرة و"انتهاك ثقة الجمهور".
وأحال مجلس النواب الوزير إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، حيث الغالبية للديمقراطيين الذين سيبرئون مايوركاس على الأرجح.
وكانت محاولة أولى قام بها الجمهوريون قبل أسبوع لتوجيه الاتهام إلى وزير الأمن الداخلي قد باءت بالفشل، بسبب فشلهم بفارق ضئيل في جمع الأصوات اللازمة.

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