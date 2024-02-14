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اتفاقية مقر بين الخارجية والتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

2/14/2024 2:23:27 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، الدكتور عبدالرحمن الرسي، اليوم، الأمين العام للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالرياض.
وجرى، خلال الاستقبال، استعراض جهود المملكة في محاربة الإرهاب ونبذ التطرف، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك.
عقب ذلك، تم توقيع اتفاقية مقر بين وزارة الخارجية والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وقعها من وزارة الخارجية وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة، الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومن جانب التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.
ويأتي توقيع الاتفاقية تأكيدًا لمبدأ التعاون البناء وتعزيز الجهود المشتركة.
إلى ذلك، أكد اللواء المغيدي أن توقيع اتفاقية دولة المقر مع وزارة الخارجية بالمملكة يعد امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي يحظى به التحالف الإسلامي من دولة المقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، والمتابعة الدائمة التي يجدها التحالف الإسلامي من وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الأمير خالد بن سلمان، معربا عن شكره للقيادة على كريم الدعم المادي والمعنوي الذي توليه المملكة العربية السعودية لهذا التحالف، الذي أضحى مؤسسة فريدة في مجال تخصصها على المستوى الإسلامي والدولي.
كما أعرب عن اعتزازه وجميع منسوبي التحالف الإسلامي بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستدعم الجهود في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مقدما الشكر لوزير الخارجية على التعاون الإستراتيجي المثمر والبناء بين وزارة الخارجية والتحالف الإسلامي، ما أسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات بمجالات الاهتمام المشترك.

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