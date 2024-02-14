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أوكرانيا تؤكد إغراقها سفينة إنزال روسية بطائرة مسيرة

2/14/2024 2:23:27 PM
(MENAFN- Al Watan) في ضربة محرجة أخرى لأسطول البحر الأسود الروسي، ونجاح كبير لأوكرانيا قبل الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي الشامل في 24 فبراير 2022، ذكر الجيش الأوكراني أنه استخدم طائرات بحرية بدون طيار في إغراق سفينة إنزال روسية في البحر الأسود، وهو تقرير لم تؤكده السلطات الروسية.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن السفينة البرمائية ((سيزار كونيكوف)) غرقت بالقرب من مدينة ألوبكا، الواقعة على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014. وقالت إن السفينة يمكنها حمل 87 من أفراد الطاقم.
بينما رفض المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، التعليق على هذا الادعاء خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين. وقال إن الأسئلة يجب أن توجه إلى الجيش الروسي.
موقف دفاعي
وانتقلت أوكرانيا إلى موقع دفاعي في الحرب، وأعاقها انخفاض إمدادات الذخيرة ونقص الأفراد، لكنها واصلت ضرباتها خلف خط المواجهة، البالغ طوله 1500 كيلومتر (930 ميلا).
وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي تقول فيها القوات الأوكرانية إنها أغرقت سفينة روسية في البحر الأسود. وفي الأسبوع الماضي، نشروا مقطع فيديو قالوا إنه يُظهر طائرات بدون طيار تابعة للبحرية تهاجم السفينة الحربية الروسية إيفانوفيتس المسلحة بالصواريخ.
وقالت المخابرات العسكرية الأوكرانية، والمعروفة باسمها المختصر الأوكراني GUR، إن وحدة العمليات الخاصة (المجموعة 13) التابعة لها أغرقت السفينة ((سيزار كونيكوف)) باستخدام طائرات بدون طيار من طراز Magura V5 يوم الأربعاء. وأضافت أن الانفجارات دمرت السفينة على جانبها الأيسر، على الرغم من أن مقطع الفيديو الذي تم تحريره بشكل كبير والذي نشرته غير واضح. ونفذت الوحدة نفسها هجومًا أيضًا في الأول من فبراير وفقًا للمسؤولين.
وقالت شركة الاستخبارات الخاصة ((أمبري)) إن الفيديو أظهر أن ثلاث طائرات مسيرة على الأقل نفذت الهجوم، وإن السفينة غرقت على الأرجح بعد أن تأرجحت بشدة على جانب الميناء.
وأضافت ((أمبري)) أن السفينة ((سيزار كونيكوف)) ربما كانت جزءا من الأسطول الروسي الذي يرافق السفن التجارية التي ترسو في موانئ القرم.
وساعدت الهجمات الأوكرانية على الطائرات والسفن الروسية في البحر الأسود في دفع القوات البحرية الروسية إلى التراجع عن الساحل، ما سمح لكييف بزيادة صادراتها الحيوية من الحبوب والسلع الأخرى عبر موانئها الجنوبية.
ولم يعلق الجيش الروسي على الفور على الغرق المزعوم، مكتفيًا بالقول إنه أسقط ست طائرات بدون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود خلال الليل.
تطورات أخرى
من جانب آخر، قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن هجومًا روسيًا خلال الليل على بلدة سيليدوف في منطقة دونيتسك الشرقية أصاب منشأة طبية ومبنى سكنيًا، ما أسفر عن مقتل طفل وامرأة حامل. وأضاف أن ثلاثة أطفال آخرين أصيبوا.
وتقع سيليدوف على بُعد 25 كيلومترًا فقط (16 ميلا) من خط المواجهة.
وأعلن مكتب الرئيس الأوكراني أن تسعة مدنيين أوكرانيين قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 25 آخرين جراء القصف الروسي خلال الـ24 ساعة

أصبح الجيل الجديد من أنظمة الأسلحة غير المأهولة محور الحرب، سواء في البحر أو على الأرض.
تم الكشف عن الطائرة Magura V5 بدون طيار، التي تبدو وكأنها قارب سريع أسود أنيق، في العام الماضي.
تبلغ سرعة Magura V5 القصوى 42 عقدة (80 كيلومترًا في الساعة - 50 ميلا في الساعة)، وحمولتها تبلغ 320 كيلوغرامًا (700 رطل).
كان القيصر كونيكوف، الذي سُميت السفينة الروسية باسمه، أحد أبطال الحرب العالمية الثانية في الاتحاد السوفيتي بسبب مآثره.
توفي القيصر كونيكوف في 14 فبراير، وهو يوم الغارة الأوكرانية نفسه بطائرة بدون طيار في 1943.

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