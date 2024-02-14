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كوريا الشمالية تزيد من الإجراءات الاستفزازية في اختبارات الأسلحة

2/14/2024 2:23:27 PM
(MENAFN- Al Watan) استمرارا لسلسلة من مظاهرات الأسلحة التي تزيد من التوترات بين الكوريتين، أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز في البحر في خامس اختبار لها لمثل هذه الأسلحة منذ يناير، حسبما قال الجيش الكوري الجنوبي.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي يعكفان على تحليل عمليات الإطلاق التي تم اكتشافها في المياه شمال شرق مدينة وونسان الساحلية الشرقية.
ولم يقدم الجيش الكوري الجنوبي على الفور العدد الدقيق للصواريخ التي تم إطلاقها أو مدى طيرانها. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الصواريخ أطلقت من الأرض أم من أصول بحرية.
المراقبة واليقظة
وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان: ((زاد جيشنا من المراقبة واليقظة ويعمل بشكل وثيق مع شركائنا الأمريكيين ويراقب عن كثب الإشارات إلى مزيد من النشاط من جانب كوريا الشمالية)).
ويقول الخبراء إن كوريا الشمالية تكثف الضغوط على منافسيها في عام الانتخابات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مع التركيز على المدى الطويل على إجبار واشنطن على قبول فكرة أن تكون كوريا الشمالية قوة نووية وانتزاع تنازلات أمنية واقتصادية من كوريا الشمالية.
كما أصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تصريحات عدوانية تجاه كوريا الجنوبية، بما في ذلك الإعلان عن أنه سيتخلى عن هدف كوريا الشمالية طويل الأمد المتمثل في المصالحة مع منافستها التي قسمتها الحرب والتهديد بإبادة الجنوب بالأسلحة النووية إذا تم استفزازها. وهناك مخاوف في الجنوب من أن كيم قد يصعد الرهان باستفزاز عسكري مباشر، ربما حول الحدود البحرية الغربية المتنازع عليها بين الكوريتين والتي كانت مسرحاً لمناوشات بحرية مميتة في السنوات الماضية.
إستراتيجيات الردع
وكانت عمليات الإطلاق الأخيرة هي الحدث السادس لإطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية هذا العام، بما في ذلك اختبار 14 يناير لأول صاروخ متوسط ​​المدى يعمل بالوقود الصلب في البلاد، والذي أظهر جهودها لتطوير أسلحتها التي تستهدف أهدافًا أمريكية نائية في المحيط الهادئ، بما في ذلك الجيش. مركز غوام.
واختبرت كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا العام صواريخ كروز جديدة مصممة للإطلاق من الغواصات وكذلك صواريخ كروز طويلة المدى مع إمكانية وصولها إلى القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان.
وتعمل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على تعزيز مناوراتها العسكرية المشتركة وشحذ إستراتيجيات الردع

أسلحة كوريا الشمالية:
صواريخ كروز المصممة لتكون ذات قدرة عالية على المناورة أثناء الطيران مثل الطائرات الصغيرة
تطور عدد متزايد من الأسلحة للتغلب على الدفاعات الصاروخية
يوجد لديها عدد هائل من الصواريخ الباليستية في البلاد المصممة لإطلاقها من البر والبحر.

MENAFN14022024000089011017ID1107852905

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