لوحات إعلانية على حافلات النقل وسيارات الأجرة

(MENAFN
- Al Watan) دشنت الأمانة مشروع اللوحات الإعلانية الرقمية على حافلات النقل العام وسيارات الأجرة، الذي تستهدف من خلاله تطبيق مفهوم المدن الذكية عبر استخدام التقنيات الرقمية في اللوحات الدعائية، فضلاً عن دور ذلك في تحسين المشهد الحضري العام.
يأتي المشروع بمرحلته الأولى التي تتضمن اعتماد اللوحات الدعائية على 30 مركبة، تماشياً مع إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدينة المنورة، وتوحيد الهوية البصرية للوحات الإعلانية بما ينسجم مع توجهات تعزيز المشهد البصري المتوافق مع إستراتيجية المنطقة، خصوصاً في الشوارع الرئيسية والطرقات التي تسلكها المركبات والحافلات المستهدفة، إلى جانب مواكبة أحدث الأساليب في الإعلانات التجارية من خلال اتباع أفضل الممارسات المتخصصة في هذا الجانب وتوسيع وتنويع طرق ووسائل الإعلانات، وهو ما يُسهم في استهداف شرائح جديدة للمُعلنين، وتحقيق نتائج إيجابية في الحملات الدعائية والتجارية على مستوى المدينة المنورة.
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