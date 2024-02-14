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لوحات إعلانية على حافلات النقل وسيارات الأجرة

2/14/2024 2:23:27 PM
(MENAFN- Al Watan) دشنت الأمانة مشروع اللوحات الإعلانية الرقمية على حافلات النقل العام وسيارات الأجرة، الذي تستهدف من خلاله تطبيق مفهوم المدن الذكية عبر استخدام التقنيات الرقمية في اللوحات الدعائية، فضلاً عن دور ذلك في تحسين المشهد الحضري العام.
يأتي المشروع بمرحلته الأولى التي تتضمن اعتماد اللوحات الدعائية على 30 مركبة، تماشياً مع إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدينة المنورة، وتوحيد الهوية البصرية للوحات الإعلانية بما ينسجم مع توجهات تعزيز المشهد البصري المتوافق مع إستراتيجية المنطقة، خصوصاً في الشوارع الرئيسية والطرقات التي تسلكها المركبات والحافلات المستهدفة، إلى جانب مواكبة أحدث الأساليب في الإعلانات التجارية من خلال اتباع أفضل الممارسات المتخصصة في هذا الجانب وتوسيع وتنويع طرق ووسائل الإعلانات، وهو ما يُسهم في استهداف شرائح جديدة للمُعلنين، وتحقيق نتائج إيجابية في الحملات الدعائية والتجارية على مستوى المدينة المنورة.

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