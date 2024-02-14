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مبادرة لزراعة البن بظهران الجنوب

2/14/2024 2:23:27 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن محافظ ظهران الجنوب محمد بن عبدالله أبو سراح، أمس، أول مبادرة ناجحة لزراعة البن بالمحافظة بمركز الثويلة.
وأوضح أبو سراح، أن نجاح مبادرات زراعة هذا المحصول الاقتصادي الهام في مزارع ظهران الجنوب جاءت تزامنًا مع ما تشهده زراعة البن في المملكة من إقبال كبير من قبل المزارعين والمستثمرين والنمو المتزايد في إنتاج هذا المحصول الاقتصادي الهام بدعم من الحكومة، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة للمزارعين والمستثمرين على حد سواء، نتج عنه اتساع الرقعة الزراعية للبن بشكل ملحوظ بهدف رفع نسبة إنتاج البن في المملكة دعمًا للاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية 2030م.
من جهته، أرجع مالك المزرعة حسين الوادعي نجاح زراعة البن لتوفر العوامل المناخية المعتدلة والمناسبة خاصة لنوع الخولاني، وقال إن مزرعته تقع على ارتفاع يزيد على 2000م عن سطح البحر، وتتوفر بها تربة خصبة وعميقة ومياه جوفية متجددة.
وكشفت إحصائيات أخيرة صادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الناتج المحلي من البن العربي في المحافظات الجبلية، بمناطق جازان والباحة وعسير بلغ 1810 أطنان سنويًا، ونحو 350 طنًا من البن الصافي بعد التقشير، كما بلغ عدد مزارع البن فيها 2535 مزرعة، واحتوت على ما يقارب الـ400 ألف شجرة بن، فيما تجاوز عدد مزارع البن في منطقة جازان أكثر من 1985 مزرعة تحتوي على 340 ألف شجرة بن في محافظات القطاع الجبلي الدائر، وفيفاء، والعيدابي، وهروب، والرّيث، والعارضة، تنتج نحو 1320 طنًا سنويًا، و785 طنًا من البن الصافي بعد التقشير.

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