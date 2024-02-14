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جولات رقابية استعدادا لرمضان

2/14/2024 2:23:26 PM
(MENAFN- Al Watan) شرعت أمانة منطقة جازان ممثلة بإدارة صحة البيئة في تنفيذ الخطة التشغيلية استعدادا لدخول شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية على المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة والأنشطة المختصة ببيع المواد الغذائية والمطاعم ومحلات الحلويات، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية.
وأوضحت الأمانة أن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك تستهدف ضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمستفيدين، عبر محاور متعددة تشمل أعمال النظافة العامة ورفع النفايات ونقلها ومعالجتها، وتهيئة وصيانة المتنزهات والحدائق والمرافق العامة والطرق، إلى جانب جولات الرقابة الميدانية على الأسواق والمستودعات الغذائية والباعة الجائلين.

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