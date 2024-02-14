نائب أمير مكة يرأس اجتماع نظارة وقف المؤسس ويزور تطوير جدة

(MENAFN
- Al Watan) رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير سعود بن مشعل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس النظارة، صالح التركي.
تخلل الاجتماع استعراض أعمال الوقف وخططه المستقبلية، حيث اطلع سموه على أبرز أعمال ومشروعات الوقف المنجزة والجاري تنفيذها، كما جرى استعراض سير الأعمال التطويرية والخطط المستقبلية.
وزار، الأمير سعود بن مشعل، هيئة تطوير محافظة جدة، للاطلاع على الخطط التطويرية والمشروعات الكبرى على مستوى المحافظة، التي ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م؛ لتكون جدة ضمن قائمة أفضل المدن حول العالم وفق هوية تراعي الطراز العمراني للمحافظة.
واستمع إلى شرح من أمين جدة، صالح التركي، عن خطط النقل وأبرز مشروعاته في المحافظة، كما قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محافظة جدة، المهندس أيمن بن يوسف منسي، شرحًا عن الخطط التطويرية للمحافظة، وتم مناقشة سير الأعمال في منظومة القطاعات المستهدفة.
وقدم الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات جدة، الدكتور أسامة بن إبراهيم عبده، عرضًا عن خطط الشركة وآخر ما تم العمل عليه بشأن المشروعات القائمة والمستقبلية.
وكرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، 19 طالبًا وطالبة من تعليم المنطقة لتحقيقهم جوائز محلية وعالمية، بحضور مدير التعليم بالمنطقة، عبدالله بن سعد الغنام، ومدير التعليم بمحافظة جدة، منال اللهيبي.
وهنأ الطلاب والطالبات الفائزين نظير تفوقهم غير المستغرب وتميزهم المعهود، متطلعًا لإسهامهم في بناء مستقبل واعد للوطن يحقق تطلعات ولاة الأمر، مضيفًا في حديثه لأولياء أمورهم عن صادق التهنئة والشكر لهم على متابعتهم وتحفيزهم، التي كان لها أثر في نيل أبنائهم الجوائز، وتحقيقهم مراكز متقدمة في المحافل المحلية والعالمية.
وتمثلت الجوائز التي حصل عليها الطلاب والطالبات في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع 2024، والترشح لتمثيل المملكة في آيسف 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك حصولهم على المركز الأول على مستوى إدارات التعليم بالمملكة في مسابقة فرسان التعليم.
وجاءت الجوائز التي حققها الطلاب والطالبات على النحو التالي: الجائزة الكبرى على مستوى وزارة التعليم (الياس ماهر خان- المركز الأول)، الجائزة الكبرى الأولمبياد الوطني للإبداع 2024 (يارا محمد البكري- المركز الثالث)، (تمارا عثمان راضي- المركز الخامس)، (لانا حمزة المزروعي- المركز الخامس وجائزة خاصة)، (هدوى إبراهيم الرحيلي- المركز الخامس)، (ليان أحمد القرافي- المركز السادس وجائزة خاصة)، (خالد هشام الحصين- المركز السادس وجائزة خاصة)، (أحمد فائق كمال- جائزتين خاصتين)، (غلا عبدالرحمن الغامدي- جائزتين خاصتين)، (غد طارق الشيخ- جائزة خاصة)، (فيصل خالد النجراني- جائزة خاصة)، (محمد صالح القحطاني- جائزة خاصة)، (محمد عماد الجهني- جائزة خاصة)، (منال ممدوح العسكري-جائزة خاصة)، (هبة عبدالله سمان- جائزة خاصة).
وفي مسابقة فرسان التعليم حقق المركز الأول كل من (رائد بسام المرامحي، بسام عبد المعتني المزروعي، فجر عبدالرحمن الكعيد، شموخ مناحي القحطاني).
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