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نائب أمير مكة يرأس اجتماع نظارة وقف المؤسس ويزور تطوير جدة

2/14/2024 2:23:26 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير سعود بن مشعل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس النظارة، صالح التركي.
تخلل الاجتماع استعراض أعمال الوقف وخططه المستقبلية، حيث اطلع سموه على أبرز أعمال ومشروعات الوقف المنجزة والجاري تنفيذها، كما جرى استعراض سير الأعمال التطويرية والخطط المستقبلية.
وزار، الأمير سعود بن مشعل، هيئة تطوير محافظة جدة، للاطلاع على الخطط التطويرية والمشروعات الكبرى على مستوى المحافظة، التي ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م؛ لتكون جدة ضمن قائمة أفضل المدن حول العالم وفق هوية تراعي الطراز العمراني للمحافظة.
واستمع إلى شرح من أمين جدة، صالح التركي، عن خطط النقل وأبرز مشروعاته في المحافظة، كما قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محافظة جدة، المهندس أيمن بن يوسف منسي، شرحًا عن الخطط التطويرية للمحافظة، وتم مناقشة سير الأعمال في منظومة القطاعات المستهدفة.
وقدم الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات جدة، الدكتور أسامة بن إبراهيم عبده، عرضًا عن خطط الشركة وآخر ما تم العمل عليه بشأن المشروعات القائمة والمستقبلية.
وكرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، 19 طالبًا وطالبة من تعليم المنطقة لتحقيقهم جوائز محلية وعالمية، بحضور مدير التعليم بالمنطقة، عبدالله بن سعد الغنام، ومدير التعليم بمحافظة جدة، منال اللهيبي.
وهنأ الطلاب والطالبات الفائزين نظير تفوقهم غير المستغرب وتميزهم المعهود، متطلعًا لإسهامهم في بناء مستقبل واعد للوطن يحقق تطلعات ولاة الأمر، مضيفًا في حديثه لأولياء أمورهم عن صادق التهنئة والشكر لهم على متابعتهم وتحفيزهم، التي كان لها أثر في نيل أبنائهم الجوائز، وتحقيقهم مراكز متقدمة في المحافل المحلية والعالمية.
وتمثلت الجوائز التي حصل عليها الطلاب والطالبات في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع 2024، والترشح لتمثيل المملكة في آيسف 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك حصولهم على المركز الأول على مستوى إدارات التعليم بالمملكة في مسابقة فرسان التعليم.
وجاءت الجوائز التي حققها الطلاب والطالبات على النحو التالي: الجائزة الكبرى على مستوى وزارة التعليم (الياس ماهر خان- المركز الأول)، الجائزة الكبرى الأولمبياد الوطني للإبداع 2024 (يارا محمد البكري- المركز الثالث)، (تمارا عثمان راضي- المركز الخامس)، (لانا حمزة المزروعي- المركز الخامس وجائزة خاصة)، (هدوى إبراهيم الرحيلي- المركز الخامس)، (ليان أحمد القرافي- المركز السادس وجائزة خاصة)، (خالد هشام الحصين- المركز السادس وجائزة خاصة)، (أحمد فائق كمال- جائزتين خاصتين)، (غلا عبدالرحمن الغامدي- جائزتين خاصتين)، (غد طارق الشيخ- جائزة خاصة)، (فيصل خالد النجراني- جائزة خاصة)، (محمد صالح القحطاني- جائزة خاصة)، (محمد عماد الجهني- جائزة خاصة)، (منال ممدوح العسكري-جائزة خاصة)، (هبة عبدالله سمان- جائزة خاصة).
وفي مسابقة فرسان التعليم حقق المركز الأول كل من (رائد بسام المرامحي، بسام عبد المعتني المزروعي، فجر عبدالرحمن الكعيد، شموخ مناحي القحطاني).

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