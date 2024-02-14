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تدمير المستشفيات هدف إسرائيلي يسبق المجزرة

2/14/2024 2:23:25 PM
(MENAFN- Al Watan) دمرت الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، التي دخلت الآن شهرها الخامس، القطاع الصحي في غزة، حتى أن أقل من نصف مستشفياتها تعمل جزئيًا، في ظل سقوط عشرات القتلى والجرحى في عمليات القصف اليومية.
وتعد خان يونس هي الهدف الرئيسي لهجوم بري متواصل قالت إسرائيل إنه سيتوسع قريبًا ليشمل مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. ويعيش نحو 1.4 مليون شخص - أي أكثر من نصف سكان المنطقة - في مخيمات وشقق وملاجئ مكتظة في البلدة الواقعة على الحدود المصرية.
وحذّر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة ((يمكن أن تؤدي إلى مجزرة))، داعيًا المحتل الإسرائيلي إلى عدم ((الاستمرار في تجاهل)) نداءات المجتمع الدولي. إخلاء المستشفى
وبدأ الفلسطينيون في إخلاء المستشفى الرئيسي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقًا لمقاطع فيديو نشرها مسعفون وأدت أسابيع من القتال العنيف إلى عزل المنشأة الطبية وأودت بحياة العديد من الأشخاص بداخلها.
وأظهرت مقاطع الفيديو الخاصة بعملية الإخلاء في خان يونس عشرات الفلسطينيين وهم يحملون أمتعتهم في أكياس ويخرجون من مجمع مستشفى ناصر. وسار طبيب يرتدي زي المستشفى الأخضر أمام الحشد، وكان بعضهم يحمل أعلامًا بيضاء.
وكان الجيش قد أمر بإخلاء المستشفى والمناطق المحيطة به الشهر الماضي. ولكن كما هو الحال مع المرافق الصحية الأخرى، قال المسعفون إن المرضى لم يتمكنوا من المغادرة بأمان أو الانتقال إلى مكان آخر، ولا يزال هناك آلاف الأشخاص الذين نزحوا بسبب القتال في أماكن أخرى. ويقول الفلسطينيون إنه لا يوجد مكان آمن في المنطقة المحاصرة، حيث تواصل إسرائيل شن ضربات في جميع أنحائها.
وقالت وزارة الصحة في غزة الأسبوع الماضي، إن القناصة الإسرائيليين المتمركزين في المباني المحيطة يمنعون الناس من دخول المستشفى أو الخروج منه. وأضافت أن عشرة أشخاص قتلوا داخل المجمع خلال الأسبوع الماضي، من بينهم ثلاثة قتلوا بالرصاص.
وتقول الوزارة إن نحو 300 فرد من الطاقم الطبي يعالجون نحو 450 مريضا، من بينهم أشخاص أصيبوا في الغارات. وتقول إن 10000 نازح كانوا يحتمون بالمنشأة.
هجمات متبادلة
وفي شمال إسرائيل، أدى هجوم صاروخي إلى إصابة ثمانية أشخاص على الأقل عندما أصاب أحد القذائف منزلا في بلدة صفد. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن امرأة قتلت في الهجوم، لكن الجيش لم يؤكد هذه التقارير على الفور.
وردًا على ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية على جنوب لبنان، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. وتتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، التي تدعم حماس، إطلاق النار على طول الحدود كل يوم تقريبًا منذ بدء الحرب في غزة، مما يزيد من خطر نشوب صراع أوسع نطاقًا. أزمة الصراع
واندلعت الحرب بعد أن شنت حماس هجومًا مفاجئًا على إسرائيل في 7 أكتوبر، وردت إسرائيل على الهجوم بشن واحدة من أكثر الهجمات الجوية والبرية دموية وتدميرًا في التاريخ الحديث. وقُتل ما لا يقل عن 28.576 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
ويشمل ذلك أكثر من 100 جثة تم نقلها إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة أن أكثر من 68 ألف شخص أصيبوا في الحرب، من بينهم نحو 11 ألفًا بحاجة إلى الإجلاء لتلقي العلاج العاجل.
فقد تم تهجير حوالي 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ودُمرت مناطق واسعة في شمال غزة تدميرًا كاملًا، وتسببت الأزمة الإنسانية في جوع ربع السكان.
وتعمل الولايات المتحدة، التي قدمت دعمًا عسكريًا ودبلوماسيًا حاسمًا لإسرائيل، مع قطر ومصر لمحاولة التوسط في وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن الـ 130 المتبقين، الذين يُعتقد أن حوالي ربعهم

حذرت منظمة الصحة العالمية من عمليات إسرائيل في رفح قائلة:
أي عملية عسكرية في رفح ستؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة والمزيد من انهيار النظام الصحي في غزة.
دعا ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريك بيبركورن في مؤتمر صحفي إلى وقف الهجمات على المنشآت الصحية في غزة.
لم تتبق سوى 3 مستشفيات تعمل بشكل جزئي في الجنوب ومستشفى ميداني. ما تبقى من مستشفيات مهدد بالتوقف عن العمل بسبب نقص الإمدادات وأوامر الإخلاء.
يجب إجراء تحقيقات في الهجمات على المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في غزة. يجب أن تكون هناك ممرات إنسانية لوصول الإمدادات إلى المستشفيات والمساعدات الإنسانية للمدنيين.
أشار إلى أن 3 آلاف مريض ومصاب يحتاجون بشكل عاجل للعلاج خارج قطاع غزة. أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء، بينما تكتظ المستشفيات بمئات المصابين والمرضى في حالات حرجة.
ازدادت أعداد المصابين خلال اليومين الماضيين بسبب الأعمال العدائية الأخيرة في رفح، وما زالت المستشفيات تحت الحصار.
دعت مسؤولة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة تيريزا زكريا لإجراء تحقيقات بشأن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والمرضى.

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