أسعار الأعلاف تتراجع بواقع انخفاض الدولار الموازى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار الأعلاف خلال الاسبوع الحالى بواقع ألف جنيه للطن، فى أعقاب الانخفاضات التى شهدها سعر الدولار بالسوق الموازي فى أعقاب رفع البنك المركزى لسعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس مطلع الشهر الجارى.
وتوقع المهندس محمد عبدالحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية، أن تستمر أسعار الأعلاف فى موجة الهبوط خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن متوسط سعر الطن العلف بلغ أمس الأربعاء نحو 29 ألف جنيه بدلا من 30 ألف الأسبوع الماضى، كما سجلت الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى (المكون الرئيسى فى تصنيع العلف) نحو 18 ألف جنيه بدلا من 19 ألف جنيه.
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وقال رئيس الشركة، إن سعر الذرة الصفراء الأوكرانى سجل نحو 16.8 ألف جنيه بدلاً من 17.8 ألف جنيه خلال نفس المدة كما سجلت الصويا الـ 44 % ثبات على مدار الأسبوع لتستقر عند 39 ألف جنيه للطن الواحد والـ 46 % نحو 40.5 ألف جنيه.
ولفت إلى أن سعر البادى السوبر الـ 23% سجل أمس الأربعاء نحو 29 ألف جنيه والنامى السوبر الـ21% نحو 28.9 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 28.8 ألف جنيه وست البيت 21.5% نحو 28.7 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 28.6 ألف جنيه.
محمد علام رئيس القطاع التجارى لمجموعة المجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، قال إن الأسعار لدى شركته تراجعت بنحو 500 جنيه فقط، حيث وصل سعر الطن الواحد إلى 29.9 ألف جنيه بدلا من 30.4 ألف جنيه .
وأضاف أن شركات الأعلاف أصبحت تسعر السلع الخاصة بها بمتوسط تدبير سعر الدولار الموازى لتجنب الخسارة، خاصة أن هناك شركات أفرجت عن خامتها بسعر الدولار الموازى عند 70 جنيها، ثم قامت بتدبير أخر عند 65 جنيها.
وأوضح أن البنوك تعزف الفترة الحالية عن إقراض شركات الأعلاف الناشئة، وتقوم بمنح الكيانات المعتمدة ذات الملاءة المالية الضخمة وسابقة الأعمال الكبيرة والقدرة الانتاجية المرتفعة.
ووفقا لقائمة اسعار شركة المجد، بلغ سعر البادى السوبر الـ 23% سجل نح 29.9 ألف جنيه والنامى السوبر الـ21% نحو 29.8 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 29.7 ألف جنيه وست البيت 21.5% نحو 29.1 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 28.9 ألف جنيه.
من جابنه، قال مصطفى رياض، رئيس مجلس إدارة شركة المصطفى لتجارة الأعلاف، إن أسعار الأعلاف تتراوح حاليًا بين 29 و31 ألف جنيه للطن.
أضاف أن أسعار الذرة الصفراء الأرجنتينى انخفضت بنحو 100 جنيه للطن خلال تعاملات أمس، ليسجل نحو 17 ألف جنيه للطن مقابل 17.1 ألف جنيه للطن، وسجلت أسعار الصويا نحو 37 ألف جنيه للطن.
لفت إلى أن الطلب على شراء الأعلاف بدأ يتحرك بشكل ملحوظ، بعد عودة بعض صغار المربيين لإدخال دورات رمضان، ولكن الأسعار المرتفعة وجهت دفة بعض مستهلكى القطاع للتقسيط ( قصير الأجل) مع شركات تجارة الأعلاف التى لديها مخزون كبير.
وتتكون صناعة الأعلاف من 60% ذرة صفراء، و30% صويا، و10% إضافات أخرى.
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