أسعار الأعلاف تتراجع بواقع انخفاض الدولار الموازى

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الأعلاف خلال الاسبوع الحالى بواقع ألف جنيه للطن، فى أعقاب الانخفاضات التى شهدها سعر الدولار بالسوق الموازي فى أعقاب رفع البنك المركزى لسعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس مطلع الشهر الجارى.

وتوقع المهندس محمد عبدالحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية، أن تستمر أسعار الأعلاف فى موجة الهبوط خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن متوسط سعر الطن العلف بلغ أمس الأربعاء نحو 29 ألف جنيه بدلا من 30 ألف الأسبوع الماضى، كما سجلت الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى (المكون الرئيسى فى تصنيع العلف) نحو 18 ألف جنيه بدلا من 19 ألف جنيه.

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وقال رئيس الشركة، إن سعر الذرة الصفراء الأوكرانى سجل نحو 16.8 ألف جنيه بدلاً من 17.8 ألف جنيه خلال نفس المدة كما سجلت الصويا الـ 44 % ثبات على مدار الأسبوع لتستقر عند 39 ألف جنيه للطن الواحد والـ 46 % نحو 40.5 ألف جنيه.

ولفت إلى أن سعر البادى السوبر الـ 23% سجل أمس الأربعاء نحو 29 ألف جنيه والنامى السوبر الـ21% نحو 28.9 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 28.8 ألف جنيه وست البيت 21.5% نحو 28.7 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 28.6 ألف جنيه.

محمد علام رئيس القطاع التجارى لمجموعة المجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، قال إن الأسعار لدى شركته تراجعت بنحو 500 جنيه فقط، حيث وصل سعر الطن الواحد إلى 29.9 ألف جنيه بدلا من 30.4 ألف جنيه .

وأضاف أن شركات الأعلاف أصبحت تسعر السلع الخاصة بها بمتوسط تدبير سعر الدولار الموازى لتجنب الخسارة، خاصة أن هناك شركات أفرجت عن خامتها بسعر الدولار الموازى عند 70 جنيها، ثم قامت بتدبير أخر عند 65 جنيها.

وأوضح أن البنوك تعزف الفترة الحالية عن إقراض شركات الأعلاف الناشئة، وتقوم بمنح الكيانات المعتمدة ذات الملاءة المالية الضخمة وسابقة الأعمال الكبيرة والقدرة الانتاجية المرتفعة.

ووفقا لقائمة اسعار شركة المجد، بلغ سعر البادى السوبر الـ 23% سجل نح 29.9 ألف جنيه والنامى السوبر الـ21% نحو 29.8 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 29.7 ألف جنيه وست البيت 21.5% نحو 29.1 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 28.9 ألف جنيه.

من جابنه، قال مصطفى رياض، رئيس مجلس إدارة شركة المصطفى لتجارة الأعلاف، إن أسعار الأعلاف تتراوح حاليًا بين 29 و31 ألف جنيه للطن.

أضاف أن أسعار الذرة الصفراء الأرجنتينى انخفضت بنحو 100 جنيه للطن خلال تعاملات أمس، ليسجل نحو 17 ألف جنيه للطن مقابل 17.1 ألف جنيه للطن، وسجلت أسعار الصويا نحو 37 ألف جنيه للطن.

لفت إلى أن الطلب على شراء الأعلاف بدأ يتحرك بشكل ملحوظ، بعد عودة بعض صغار المربيين لإدخال دورات رمضان، ولكن الأسعار المرتفعة وجهت دفة بعض مستهلكى القطاع للتقسيط ( قصير الأجل) مع شركات تجارة الأعلاف التى لديها مخزون كبير.

وتتكون صناعة الأعلاف من 60% ذرة صفراء، و30% صويا، و10% إضافات أخرى.