العراق يعلن التزامه بتعديلات الانتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري لـأوبك بلس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة النفط العراقية ، اليوم الأربعاء ، التزامها بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري لأوبك بلس.
وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية إن الاجتماع الوزاري للدول المنتجة في منظمة أوبك ومن المتحالفين من خارجها، الذي عقد نوفمبر الماضي، اتفقت العراق وبعض الدول الأعضاء من منظمة أوبك والدول المنتجة المتحالفة من خارجها على التزامات تطوعية جديدة اعتباراً من شهر يناير 2024، بهدف الحفاظ على الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية.
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وأضافت، أنه انسجاماً مع مواقف العراق الداعمة لمبادرات الدول الأعضاء في أوبك بلس ستقوم الوزارة بمراجعة تقارير المصادر الثانوية والتحقق منها، ومعالجة الزيادات في الإنتاج إن وجدت وتعويضها خلال الأشهر الأربعة القادمة.
وأكدت التزامها بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري لأوبك بلس، الذي عقد في يونيو 2023 وتعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول الأعضاء من منظمة أوبك والدول المتحالفة من خارجها في أبريل 2023، وكذلك التعديلات اللاحقة التي أعلن عنها في شهر نوفمبر 2023 ، بخصوص شهري فبراير ومارس 2024.
المصدر:
MENAFN14022024000202011048ID1107852897
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