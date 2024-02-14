العراق يعلن التزامه بتعديلات الانتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري لـأوبك بلس

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة النفط العراقية ، اليوم الأربعاء ، التزامها بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري لأوبك بلس.

وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية إن الاجتماع الوزاري للدول المنتجة في منظمة أوبك ومن المتحالفين من خارجها، الذي عقد نوفمبر الماضي، اتفقت العراق وبعض الدول الأعضاء من منظمة أوبك والدول المنتجة المتحالفة من خارجها على التزامات تطوعية جديدة اعتباراً من شهر يناير 2024، بهدف الحفاظ على الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية.

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وأضافت، أنه انسجاماً مع مواقف العراق الداعمة لمبادرات الدول الأعضاء في أوبك بلس ستقوم الوزارة بمراجعة تقارير المصادر الثانوية والتحقق منها، ومعالجة الزيادات في الإنتاج إن وجدت وتعويضها خلال الأشهر الأربعة القادمة.

وأكدت التزامها بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري لأوبك بلس، الذي عقد في يونيو 2023 وتعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول الأعضاء من منظمة أوبك والدول المتحالفة من خارجها في أبريل 2023، وكذلك التعديلات اللاحقة التي أعلن عنها في شهر نوفمبر 2023 ، بخصوص شهري فبراير ومارس 2024.

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