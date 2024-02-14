بنك الاستثمار الأوروبي يقرض كرواتيا 464 مليون يورو خلال العام الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الأوروبي عن توجيه إجمالي قروض لدولة كرواتيا خلال العام الماضي بواقع 464 مليون يورو.
وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي في بيان اليوم أن إجمالي ما تم ضخه من استثمارات خلال 5 سنوات فائتة بلغ قوامها 2.4 مليار يورو لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين الكرواتيين.
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وأشار إلى أن مشروعات العام الماضي ركزت على أهداف دعم التماسك الاقتصادي والاجتماعي، مما يسهل التقارب داخل الاتحاد الأوروبي ويدعم انتقال البلاد إلى اقتصاد أكثر استدامة.
وأكد أن التمويل ساعد نحو ألف شركة كرواتية وساهم في خلق 500 ألف وظيفة وهو دليل على الدور الكبير الذي لعبه بنك الاستثمار الأوروبي في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.
المصدر:
MENAFN14022024000202011048ID1107852896
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