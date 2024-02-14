بنك الاستثمار الأوروبي يقرض كرواتيا 464 مليون يورو خلال العام الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الأوروبي عن توجيه إجمالي قروض لدولة كرواتيا خلال العام الماضي بواقع 464 مليون يورو.

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي في بيان اليوم أن إجمالي ما تم ضخه من استثمارات خلال 5 سنوات فائتة بلغ قوامها 2.4 مليار يورو لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين الكرواتيين.

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وأشار إلى أن مشروعات العام الماضي ركزت على أهداف دعم التماسك الاقتصادي والاجتماعي، مما يسهل التقارب داخل الاتحاد الأوروبي ويدعم انتقال البلاد إلى اقتصاد أكثر استدامة.

وأكد أن التمويل ساعد نحو ألف شركة كرواتية وساهم في خلق 500 ألف وظيفة وهو دليل على الدور الكبير الذي لعبه بنك الاستثمار الأوروبي في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.

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