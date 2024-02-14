صندوق النقد: الجفاف يبطئ من نمو اقتصاد زيمبابوي العام الجاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد صندوق النقد الدولي اليوم أن النمو الاقتصادي في زيمبابوي سوف يتباطأ العام الجاري نتيجة تأثر القطاع الزراعي بظاهرة الجفاف وتغير المناخ.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي – أنه في إطار قيام فريق من الصندوق بزيارة إلى زيمبابوي تمهيداً لبدء إجراء مشاورة المادة الرابعة، أن النشاط الاقتصادي في زيمبابوي يواصل إظهار المرونة في مواجهة عدم استقرار العملة وارتفاع التضخم فيما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3 في المائة العام المنصرم 2023، على خلفية التوسع في الزراعة والتعدين، ومدعومًا بتدفقات العملات الأجنبية والتحويلات في التجارة والخدمات المحلية.
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وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو العام الجاري إلى حوالي 3.25 في المائة، مما يعكس جزئيًا تأثير الجفاف على الإنتاج الزراعي وانخفاض أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن تراجع تدفقات العملات الأجنبية وسط عدم استقرار العملة المحلية.
وأشار الصندوق إلى تراجع العملة المحلية بنسبة 95 في المائة منذ بداية ديسمبر المنصرم، وبروز فجوة في سعر السوق الموازي (أعلى من 30 في المائة) ؛ وسط ارتفاع التضخم ما يؤثر على عدم استقرار معنويات الاسواق.
المصدر:
MENAFN14022024000202011048ID1107852895
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