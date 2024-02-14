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صندوق النقد: الجفاف يبطئ من نمو اقتصاد زيمبابوي العام الجاري

2/14/2024 2:23:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد صندوق النقد الدولي اليوم أن النمو الاقتصادي في زيمبابوي سوف يتباطأ العام الجاري نتيجة تأثر القطاع الزراعي بظاهرة الجفاف وتغير المناخ.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي – أنه في إطار قيام فريق من الصندوق بزيارة إلى زيمبابوي تمهيداً لبدء إجراء مشاورة المادة الرابعة، أن النشاط الاقتصادي في زيمبابوي يواصل إظهار المرونة في مواجهة عدم استقرار العملة وارتفاع التضخم فيما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3 في المائة العام المنصرم 2023، على خلفية التوسع في الزراعة والتعدين، ومدعومًا بتدفقات العملات الأجنبية والتحويلات في التجارة والخدمات المحلية.

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وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو العام الجاري إلى حوالي 3.25 في المائة، مما يعكس جزئيًا تأثير الجفاف على الإنتاج الزراعي وانخفاض أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن تراجع تدفقات العملات الأجنبية وسط عدم استقرار العملة المحلية.

وأشار الصندوق إلى تراجع العملة المحلية بنسبة 95 في المائة منذ بداية ديسمبر المنصرم، وبروز فجوة في سعر السوق الموازي (أعلى من 30 في المائة) ؛ وسط ارتفاع التضخم ما يؤثر على عدم استقرار معنويات الاسواق.

المصدر:

MENAFN14022024000202011048ID1107852895

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