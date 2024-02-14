العربي للتنمية الاقتصادية: آثار إيجابية للخفض المتوقع في أسعار الفائدة العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) توقع المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الدكتور سيدي ولد تاه، آثارا إيجابية على الدول الأفريقية جراء الخفض المتوقع في أسعار الفائدة العالمية الذي بدأ يلوح في الأفق .

وقال ولد تاه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات“وام” على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، إن البنك نجح مؤخراً في إصدار سندات اجتماعية بقيمة 500 مليون يورو في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الذي تم إنشاؤه حديثًا والمدرج في بورصة لندن.

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وأوضح أن هذه السندات ستستخدم لتمويل المشاريع المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام الذي أنشأته الجهة المصدرة حديثًا مع التركيز على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى توليد فرص العمل وقطاع الوحدات السكنية ميسرة التكلفة.

وأشار سيدي ولد تاه إلى أن القمة العالمية للحكومات باتت منبراً مهما لتبادل الآراء والافكار والتجارب النجاحة لاستشراف المستقبل، منوها إلى أن القمة شهدت مشاركة واسعة من مختلف الجهات الفاعلة في العالم سواء كانت حكومات أو مراكز بحوث ومؤسسات مالية دولية، من أجل إيجاد حلول فاعلة للقضايا التي تواجه البشرية.

يذكر أن“ البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا” مؤسسة تمويل تنموي تأسست في عام 1974 من قبل 18 دولة عضوا في جامعة الدول العربية لتوفير تمويل تنموي مستهدف لـ 44 دولة أفريقية غير عربية في جنوب الصحراء، بإجمالي أصول بلغت 5.7 مليار دولار في يونيو 2023

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