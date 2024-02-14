العربي للتنمية الاقتصادية: آثار إيجابية للخفض المتوقع في أسعار الفائدة العالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الدكتور سيدي ولد تاه، آثارا إيجابية على الدول الأفريقية جراء الخفض المتوقع في أسعار الفائدة العالمية الذي بدأ يلوح في الأفق .
وقال ولد تاه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات“وام” على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، إن البنك نجح مؤخراً في إصدار سندات اجتماعية بقيمة 500 مليون يورو في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الذي تم إنشاؤه حديثًا والمدرج في بورصة لندن.
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وأوضح أن هذه السندات ستستخدم لتمويل المشاريع المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام الذي أنشأته الجهة المصدرة حديثًا مع التركيز على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى توليد فرص العمل وقطاع الوحدات السكنية ميسرة التكلفة.
وأشار سيدي ولد تاه إلى أن القمة العالمية للحكومات باتت منبراً مهما لتبادل الآراء والافكار والتجارب النجاحة لاستشراف المستقبل، منوها إلى أن القمة شهدت مشاركة واسعة من مختلف الجهات الفاعلة في العالم سواء كانت حكومات أو مراكز بحوث ومؤسسات مالية دولية، من أجل إيجاد حلول فاعلة للقضايا التي تواجه البشرية.
يذكر أن“ البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا” مؤسسة تمويل تنموي تأسست في عام 1974 من قبل 18 دولة عضوا في جامعة الدول العربية لتوفير تمويل تنموي مستهدف لـ 44 دولة أفريقية غير عربية في جنوب الصحراء، بإجمالي أصول بلغت 5.7 مليار دولار في يونيو 2023
المصدر:
MENAFN14022024000202011048ID1107852894
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