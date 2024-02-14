مذكرة تفاهم موريتانية اماراتية لدعم مسار التحول الرقمي

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت كلا من موريتانيا والإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيز الانطلاقة الفعلية لمسار التحول الرقمي في التعليم بموريتانيا.

وذكرت وزارة التحول الرقمي الموريتانية اليوم أن مذكرة التفاهم التي وقعها وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، محمد عبد الله لولي على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، المنعقدة بمدينة دُبي الإماراتية، مع وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، عمر سلطان العلمي تهدف لتعزيز الانطلاق الفعلي لمسار التحول الرقمي في التعليم بموريتانيا، وتوسيع مجالات لتعاون المشترك، ذات الصلة بالتحول الرقمي، بين البلدين .

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كما تم خلال اللقاء تبادل الخبرات، بما فيها تلك المتعلقة بالقوانين التوجيهية الدّاعمة لانطلاق التحول الرقمي للتعليم في موريتانيا.

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