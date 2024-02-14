400 مليون يورو قرض أوروبي لتحسين المياه والحماية من الفيضانات في هولندا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن نشر قرض بقيمة 200 مليون يورو لصالح هيئة المياه الهولندية ، فيما تقوم البلاد بتوفير مبلغ مماثل بغرض تحسين الحماية من الفيضانات وجودة المياه.
وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن التمويل موجه للمشاريع الصغيرة التي تركز بشكل أساسي على الحماية من الفيضانات ومعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة مستوى المياه.
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وكشف البنك النقاب أن هناك تفاهم بين الجانبين على زيادة حجم القرض ومضاعفته إلى 800 مليون يورو في إطار جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، فضلاً عن التنوع البيولوجي.
المصدر:
MENAFN14022024000202011048ID1107852892
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