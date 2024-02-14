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400 مليون يورو قرض أوروبي لتحسين المياه والحماية من الفيضانات في هولندا

2/14/2024 2:23:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن نشر قرض بقيمة 200 مليون يورو لصالح هيئة المياه الهولندية ، فيما تقوم البلاد بتوفير مبلغ مماثل بغرض تحسين الحماية من الفيضانات وجودة المياه.

وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن التمويل موجه للمشاريع الصغيرة التي تركز بشكل أساسي على الحماية من الفيضانات ومعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة مستوى المياه.

موضوعات متعلقة “شل” تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى بنسبة 50% بحلول 2040 ميرسك: تحول الشحن بعيدًا عن البحر الأحمر قد يمتد للنصف الثاني من 2024 الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع استيعاب بيانات التضخم البريطانية

وكشف البنك النقاب أن هناك تفاهم بين الجانبين على زيادة حجم القرض ومضاعفته إلى 800 مليون يورو في إطار جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، فضلاً عن التنوع البيولوجي.

المصدر:

MENAFN14022024000202011048ID1107852892

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