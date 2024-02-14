ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.89 %

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم ، عند مستوى 4630.53 نقطة مرتفعًا 40.7 نقطة، وبنسبة 0.89% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4589.80 نقطة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة التداول بلغت مليونين و 518 ألفا و 375 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 37.7 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و 828 ألفا و 453 ريالًا عُمانيا.
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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.092 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.86 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 356 ألف ريال عُماني، بنسبة 14.12 %، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 866 ألف ريال عُماني بنسبة 34.39%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 510 آلاف ريال عُماني، وبنسبة 20.27 %.
المصدر:
MENAFN14022024000202011048ID1107852891
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