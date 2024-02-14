المركزي العماني: 113 مليون ريال إجمالي أذون الخزانة الحكومية لهذا الاسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي العماني ، أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 113 مليون ريال عماني.

وذكر المركزي العماني في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يوماً تبلغ 50 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.600 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 99.600 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 21429ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 23523ر5 بالمائة.

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في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوماً نحو 41 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.670 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.655 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 33413ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 40602ر5 بالمائة.

من جهة أخرى، بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يوماً نحو 22 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.485 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 97.458 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 04382ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 17394ر5 بالمائة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

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