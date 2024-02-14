المركزي العماني: 113 مليون ريال إجمالي أذون الخزانة الحكومية لهذا الاسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك المركزي العماني ، أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 113 مليون ريال عماني.
وذكر المركزي العماني في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يوماً تبلغ 50 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.600 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 99.600 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 21429ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 23523ر5 بالمائة.
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في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوماً نحو 41 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.670 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.655 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 33413ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 40602ر5 بالمائة.
من جهة أخرى، بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يوماً نحو 22 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.485 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 97.458 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 04382ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 17394ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
المصدر:
MENAFN14022024000202011048ID1107852890
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