شركات المدفوعات تتوسع فى إتاحة تحويلات المصريين بالخارج من خلال تطبيقات الهاتف

(MENAFN
- Al-Borsa News) “فيزا” تتعاون مع“بنوك مصر” لإتاحة تحويلات المصريين بالخارج عبر“انستاباى”
تستعد شركات المدفوعات الرقمية لانتعاشة مرتقبة فى تحويلات المصريين بالخارج مع التوحيد المنتظر لسعر الصرف فى مصر، بما يُعيد التحويلات للسوق الرسمية.
وتراجعت التحويلات الجارية المتضمنة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 4.5 مليار دولار من 6.4 مليار دولار فى الربع نفسه من العام الماضى.
موضوعات متعلقة
“مصرف أبو ظبي” يقرر زيادة رأس المال إلى 6 مليارات جنيه “مصرف أبو ظبي” يضاعف أرباحه السنوية إلى 4.67 مليار جنيه البنوك تحاول فك حصار التضخم عن ((الفلانتين))
وخلال العام المالى 2022-2023، انخفضت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج 30.8% على أساس سنوى، لتسجل 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار فى العام المالى 2022-2021.
وتتخذ حاليًا شركات المدفوعات الالكترونية مسارًا جديدًا عبر إتاحة تحويلات المصريين من الخارج لذويهم داخل مصر عبر قنوات الدفع الرقمية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى من خلال عدة سبل مختلفة، فضلا أنه يجرى العمل على إتاحة استقبال التحويلات للعملاء غير المتعاملين مع البنوك.
وتستهدف شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية، إتاحة استقبال تحويلات المصريين من الخارج عبر تطبيق الموبايل خاص بها، بالتعاون مع شركة إيطالية تنتشر فروعها فى دول الخليج العربى.
وقال سامح الملاح الرئيس التنفيذى للشركة، إن المُرسل سيتمكن من تحويل الأموال من خلال تطبيق الهاتف باستخدام الرقم القومى للمُتلقى والذى سيتمكن من صرف الحوالة عن طريق ماكينات POS الخاصة بشركة ضامن.
وأضاف الملاح، أنه يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف البنك المركزى المصرى، كما أن الشركة الإيطالية حاصلة على موافقات البنوك المركزية فى الدول المستهدفة، ويأتى ذلك فى إطار تسهيل تعاملات المصريين بالخارج مع ذويهم داخل مصر لتنشيطها وزيادة حصيلتها.
وأعلنت شركة“فيزا” المتخصصة فى مجال المدفوعات الرقمية مطلع الأسبوع الجارى، مذكرة تفاهم مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى“EBC” المشغل والمطور لشبكات ونظم المدفوعات الوطنية، لتسهيل استقبال التحويلات الدولية للمصريين العاملين فى الخارج.
وتتضمن المذكرة مشروعين لتيسير التحويلات الدولية للمصريين بالخارج، الأول يتمثل فى إضافة خدمة لتطبيق“إنستاباى” تتيح التحويل من الحسابات المربوطة ببطاقة فيزا خارج مصر وإضافة مبلغ التحويل لحسابات العملاء المسجلين أو التحويل لعميل آخر عن طريق التطبيق.
أما المشروع الثانى، يتمثل فى التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لإرسال التحويلات للمستفيدين فى مصر عن طريق رقم الهاتف أو دليل اسم المستخدم على شبكة إنستاباى، وبلغ عدد مستخدمى“انستابى” نحو 6.2 مليون عميل حتى أكتوبر الماضى.
وكشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع، فى تصريحات سابقة للبورصة، أنه يجرى العمل على إتاحة إمكانية تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى السعودية والإمارات إنستاباى.
وأعلنت شركة“آيباج” الوكيل الرسمى لشركة ويسترن يونيون العالمية، نيتها إطلاق تطبيقها الرقمى خلال الربع الأول من العام الجارى بما يساعد فى زيادة نسبة التحويلات الرقمية، والذى سيتيح إضافة التحويل وصرفه من أى فرع قريب فى مرحلته الأولى، أو تحويله إلى الحساب البنكى أو إضافته إلى المحفظة الإلكترونية فى المرحلة الثانية للتطبيق.
ووصلت قيمة التحويلات الأجنبية للسوق المحلى عبر آى باج فى مصر لـ 1.8 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى، وكانت تتوقع أن تصل التحويلات إلى مليارى دولار بنهاية العام.
MENAFN14022024000202011048ID1107852889