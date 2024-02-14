شركات المدفوعات تتوسع فى إتاحة تحويلات المصريين بالخارج من خلال تطبيقات الهاتف

تستعد شركات المدفوعات الرقمية لانتعاشة مرتقبة فى تحويلات المصريين بالخارج مع التوحيد المنتظر لسعر الصرف فى مصر، بما يُعيد التحويلات للسوق الرسمية.

وتراجعت التحويلات الجارية المتضمنة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 4.5 مليار دولار من 6.4 مليار دولار فى الربع نفسه من العام الماضى.

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وخلال العام المالى 2022-2023، انخفضت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج 30.8% على أساس سنوى، لتسجل 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار فى العام المالى 2022-2021.

وتتخذ حاليًا شركات المدفوعات الالكترونية مسارًا جديدًا عبر إتاحة تحويلات المصريين من الخارج لذويهم داخل مصر عبر قنوات الدفع الرقمية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى من خلال عدة سبل مختلفة، فضلا أنه يجرى العمل على إتاحة استقبال التحويلات للعملاء غير المتعاملين مع البنوك.

وتستهدف شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية، إتاحة استقبال تحويلات المصريين من الخارج عبر تطبيق الموبايل خاص بها، بالتعاون مع شركة إيطالية تنتشر فروعها فى دول الخليج العربى.

وقال سامح الملاح الرئيس التنفيذى للشركة، إن المُرسل سيتمكن من تحويل الأموال من خلال تطبيق الهاتف باستخدام الرقم القومى للمُتلقى والذى سيتمكن من صرف الحوالة عن طريق ماكينات POS الخاصة بشركة ضامن.

وأضاف الملاح، أنه يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف البنك المركزى المصرى، كما أن الشركة الإيطالية حاصلة على موافقات البنوك المركزية فى الدول المستهدفة، ويأتى ذلك فى إطار تسهيل تعاملات المصريين بالخارج مع ذويهم داخل مصر لتنشيطها وزيادة حصيلتها.

وأعلنت شركة“فيزا” المتخصصة فى مجال المدفوعات الرقمية مطلع الأسبوع الجارى، مذكرة تفاهم مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى“EBC” المشغل والمطور لشبكات ونظم المدفوعات الوطنية، لتسهيل استقبال التحويلات الدولية للمصريين العاملين فى الخارج.

وتتضمن المذكرة مشروعين لتيسير التحويلات الدولية للمصريين بالخارج، الأول يتمثل فى إضافة خدمة لتطبيق“إنستاباى” تتيح التحويل من الحسابات المربوطة ببطاقة فيزا خارج مصر وإضافة مبلغ التحويل لحسابات العملاء المسجلين أو التحويل لعميل آخر عن طريق التطبيق.

أما المشروع الثانى، يتمثل فى التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لإرسال التحويلات للمستفيدين فى مصر عن طريق رقم الهاتف أو دليل اسم المستخدم على شبكة إنستاباى، وبلغ عدد مستخدمى“انستابى” نحو 6.2 مليون عميل حتى أكتوبر الماضى.

وكشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع، فى تصريحات سابقة للبورصة، أنه يجرى العمل على إتاحة إمكانية تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى السعودية والإمارات إنستاباى.

وأعلنت شركة“آيباج” الوكيل الرسمى لشركة ويسترن يونيون العالمية، نيتها إطلاق تطبيقها الرقمى خلال الربع الأول من العام الجارى بما يساعد فى زيادة نسبة التحويلات الرقمية، والذى سيتيح إضافة التحويل وصرفه من أى فرع قريب فى مرحلته الأولى، أو تحويله إلى الحساب البنكى أو إضافته إلى المحفظة الإلكترونية فى المرحلة الثانية للتطبيق.

ووصلت قيمة التحويلات الأجنبية للسوق المحلى عبر آى باج فى مصر لـ 1.8 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى، وكانت تتوقع أن تصل التحويلات إلى مليارى دولار بنهاية العام.