الرقابة المالية تعتمد تعديل الاسم التجارى لـبيت التأمين إلى سلامة للتأمين التكافلي- مصر

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تغيير الاسم التجارى الجديد لشركة بيت التأمين المصرى السعودي- سلامة، ليصبح” سلامة للتأمين التكافلى – مصر”.

وقال محمد عبدالمولى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار وافقتا على تغيير الاسم التجاري.

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أضاف عبدالمولى، أن تغيير الاسم التجارى يأتى للتوافق مع استراتيجية مجموعة سلامة للتأمين الإماراتية لتنميط فروعها الخارجية، فى خطوة تستهدف توحيد الفكر والخدمة التى تقدمها للعميل فى الأسواق التى تعمل فيها المجموعة وشركاتها التابعة.

وأوضح عبد المولى فى بيان للشركة أن استراتيجية“سلامة للتأمين التكافلى – مصر” تستهدف أن تصبح واحدة من أفضل اللاعبين على مستوى القطاع فى سوق تأمين الممتلكات التى تعمل وفق أسلوب التكافل الذى يتفق مع أسس الشريعة الإسلامية.

وكشف العضو المنتدب، أن خطة الشركة العام الجارى 2024 ترتكز على عدة محاور، منها تنويع التغطيات التأمينية وتسويقها بصورة تلائم التغيرات الكبيرة على مستوى التسويق الإلكترونى والرقمى، والعمل على استثمار جميع الوسائل للوصول بمنتجات الشركة للعميل.

تابع:“تتضمن المحاور كذلك؛دراسة احتياجات العميل بشكل دقيق بحيث يتم طرح التغطيات التى تلائم تلك احتياجاته فضلا عن دعم المركز المالى والاحتياطيات الفنية لتعزيز مكانة الشركة؛ وكذا تعظيم العائد من الاموال المستثمرة من خلال الاستفادة من قنوات الاستثمار المغرية حاليا”.

وقال عبد المولى فى تصريحات لـ”البورصة” نشرتها مؤخرا إنه من المخطط تحقيق 20% نموا بحصيلة أقساط الشركة بنهاية العام المالى الحالى2023/2024، كما سجل فائض النشاط التأمينى الموزع على عملاء الشركة على مدى 14 عاما متتالية سجل نحو 123 مليون جنيه.

فى سياق متصل؛ قال عبدالمولى أنه من المتوقع أن تنعكس خطوة تغيير الاسم على مستوى الخدمة المقدمة لعملاء الشركة، وليس فقط على مستوى إعادة صياغة الاسم التجارى والعلامة التجارية.

ووفقا لعبد المولى؛ تسعى الشركة لتنفيذ خطتها من خلال صقل مهارات العاملين وإكسابهم المزيد من المهارات وتحسين الخدمة المقدمة للعميل بحيث لا تقتصر على الإصدار بل تتجاوزه الى خدمة ما بعد الإصدار ومتابعة العميل، انتهاء بسرعة صرف التعويضات.

يذكر أن شركة سلامة للتامين التكافلى مصر، تعمل كأول شركة تأمين تكافلى بسوق التأمين المصرى كشركة مسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 17 لعام 2002، ويصل رأس المال المصرح به للشركة مليار جنيه والمدفوع 250 مليون جنيه.