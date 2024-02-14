بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم على وقع الارتفاع ، وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي“، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، نموا بنسبة 0,44%، ليستقر بذلك عند12.753,91 نقطة.
من جانبه، تعزز مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,35 % إلى 1.035,79 نقطة.
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وسجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,89 % إلى 945,23 نقطة.
كما سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,1 % إلى 1.091,13 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على ارتفاع بنسبة 0,54% إلى 11.766,66 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي سجل نموا بنسبة 0,52% إلى 10.674,98 نقطة.
المصدر:
MENAFN14022024000202011048ID1107852887
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