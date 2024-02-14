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بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

2/14/2024 2:23:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم على وقع الارتفاع ، وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي“، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، نموا بنسبة 0,44%، ليستقر بذلك عند12.753,91 نقطة.

من جانبه، تعزز مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,35 % إلى 1.035,79 نقطة.

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وسجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,89 % إلى 945,23 نقطة.

كما سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,1 % إلى 1.091,13 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على ارتفاع بنسبة 0,54% إلى 11.766,66 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي سجل نموا بنسبة 0,52% إلى 10.674,98 نقطة.

المصدر:

MENAFN14022024000202011048ID1107852887

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