بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم على وقع الارتفاع ، وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي“، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، نموا بنسبة 0,44%، ليستقر بذلك عند12.753,91 نقطة.

من جانبه، تعزز مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,35 % إلى 1.035,79 نقطة.

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وسجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,89 % إلى 945,23 نقطة.

كما سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,1 % إلى 1.091,13 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على ارتفاع بنسبة 0,54% إلى 11.766,66 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي سجل نموا بنسبة 0,52% إلى 10.674,98 نقطة.

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