الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع استيعاب بيانات التضخم البريطانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها في ختام جلسة الأربعاء، مع استيعاب المستثمرين نتائج أعمال الشركات، وتقييم بيانات التضخم في المملكة المتحدة، قبل صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال الربع الرابع الخميس.
وفي نهاية التداولات، صعدت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.5% عند 485.2 نقطة، بدعم مكاسب أسهم التكنولوجيا والبنوك والسيارات.
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فيما زادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.75% عند 7568 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي 0.7% عند 7677 نقطة، وصعد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.4% عند 16945 نقطة.
وصعد سهم شركة“ديليفري هيرو” (ألمانيا: DHER) بنسبة 19.65% بعد إعلان شركة توصيل الأغذية الألمانية زيادة بنسبة 9% في الإيرادات السنوية إلى 10.5 مليار يورو (11.2 مليار دولار) في عام 2023.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، استقرار التضخم السنوي في بريطانيا عند 4% خلال يناير، خلافاً لتوقعات تسارعه إلى 4.2%، كما تراجع متوسط أسعار المنازل البريطانية 1.4% في الأشهر الاثني عشر المنتهية في ديسمبر 2023.
المصدر:
MENAFN14022024000202011048ID1107852885
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