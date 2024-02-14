الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع استيعاب بيانات التضخم البريطانية

MENAFN - Al-Borsa News) عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها في ختام جلسة الأربعاء، مع استيعاب المستثمرين نتائج أعمال الشركات، وتقييم بيانات التضخم في المملكة المتحدة، قبل صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال الربع الرابع الخميس.

وفي نهاية التداولات، صعدت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.5% عند 485.2 نقطة، بدعم مكاسب أسهم التكنولوجيا والبنوك والسيارات.

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فيما زادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.75% عند 7568 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي 0.7% عند 7677 نقطة، وصعد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.4% عند 16945 نقطة.

وصعد سهم شركة“ديليفري هيرو” (ألمانيا: DHER) بنسبة 19.65% بعد إعلان شركة توصيل الأغذية الألمانية زيادة بنسبة 9% في الإيرادات السنوية إلى 10.5 مليار يورو (11.2 مليار دولار) في عام 2023.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، استقرار التضخم السنوي في بريطانيا عند 4% خلال يناير، خلافاً لتوقعات تسارعه إلى 4.2%، كما تراجع متوسط أسعار المنازل البريطانية 1.4% في الأشهر الاثني عشر المنتهية في ديسمبر 2023.

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