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ميرسك: تحول الشحن بعيدًا عن البحر الأحمر قد يمتد للنصف الثاني من 2024

2/14/2024 2:23:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أوضح الرئيس الإقليمي لدى شركة“ميرسك” في أمريكا الشمالية، أن التحول في مسار السفن بعيدًا عن البحر الأحمر يمكن أن يستمر حتى الربعين الثاني والثالث من هذا العام، ناصحًا العملاء بالاستعداد لمزيد من عدم اليقين في طرق التجارة العالمية.

وقال” تشارلز فان دير ستين” لشبكة“سي إن بي سي”:“لا نرى أي تغيير يحدث في البحر الأحمر، ولذلك ننصح العملاء بدمج وقت الرحلات الأطول في سلاسل التوريد الخاصة بهم، حيث يمكن أن تستمر الأوضاع خلال الربع الثاني وربما الثالث”.

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وأضاف“فان دير ستين”:“نصيحتنا لعملائنا تتعلق على وجه التحديد بالبناء على حالة عدم اليقين من خلال المرونة، حيث يحتاج العملاء إلى دخول سوق أمريكا الشمالية من نقاط مختلفة، سواء الساحل الغربي أو الخليج أو الساحل الشرقي”.

وأشار إلى أنه للحفاظ على تدفق التجارة، أضافت“ميرسك” حوالي 6% من سعة السفن إلى جدولها الزمني، مما يزيد من التكاليف التشغيلية، لتعويض التأخيرات الناجمة عن الرحلات الأطول، وسط مخاوف الشركات بشأن توقيت التسليم.

تؤدي الرحلات الأطول حول رأس الرجاء الصالح، إلى تأخير وصول السفن الفارغة العائدة إلى آسيا لتحميل الواردات الأمريكية، وبالتالي تؤثر على مدى موثوقية سلاسل التوريد، فضلًا عن ارتفاع أسعار الشحن.

المصدر:

MENAFN14022024000202011048ID1107852884

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