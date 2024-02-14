كيف يخطط القطاع الفندقى للخروج من مأزق التضخم؟

يسعى القطاع الفندقى للموازنة بين الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لاستمرار جذب العملاء، وتوفير النفقات، فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل خاصة الغذاء فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نما معدل التضخم فى أسعار خدمات الفنادق نحو 46.9% فى يناير 2024، مقارنة بما كانت عليه فى يناير 2022، فيما ارتفعت أسعار الطعام والشراب 118%، وأسعار المشروبات الكحولية نحو 76.6%، خلال الفترة نفسها.

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وتوقع محمد عمر، المدير الإقليمى للمبيعات والتسويق بفندق ((ريجال هايتس)) بالعلمين الجديدة، زيادة حجم الطلب على المناطق السياحية خاصة مدينة العلمين الجديدة بداية من الموسم الصيفى، بنحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وذلك قياساً على الحجوزات المسبقة التى تتلقاها المنشأة حالياً.

وكشف أن الفندق يعتزم زيادة أسعار الإقامة الفندقية، خلال الموسم الصيفى المقبل، بنسبة ما بين 20% و25%، مشيراً إلى أن سعر الإقامة الحالى بالفندق يبلغ نحو 560 دولاراً فى الليلة للغرفة المزدوجة مقابل 450 دولاراً للعام الماضى.

وقال ((عمر))، إنَّ حجم الأرباح تراجع مؤخراً بنسب تتراوح بين 10% و15% فى ظل معدلات التضخم المرتفعة خاصة الغذائى.

وأضاف أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت ثلاث مرات وبمستويات أكثر من زيادة العملة، ولم يتم تمريرها للعملاء بالكامل؛ حتى لا تؤثر على مستويات الإشغال وأيضاً فى ظل وجود تعاقدات.

أوضح أن معظم المنشآت الفندقية تعتمد على مدد تعاقد طويلة الأجل، ما يجعلها تواجه بعض التحديات.

وأوضح أنه يجب إخطار وكلاء السفر قبل تغيير أسعار الإقامة الفندقية أو الخدمات السياحية المقدمة، بمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وذكر أنهم لجأوا لاستخدام البديل المحلى لبعض المنتجات عوضاً عن المستورد مؤخراً، والذى ساعد على تقليل بعض المصروفات، ولكنهم تأثروا بعدم توافر بعض قطع الغيار المستوردة بالنسبة للأجهزة المستخدمة داخل المنشأة.

كما لفت إلى اللجوء للتعاقد مع موردى المواد الغذائية التى تصلح للتخزين، من أجل شراء كميات أكبر تكفى عدة أشهر بدلاً من شهر واحد فى إطار مواجهة أزمة التضخم.

وذكر أنه خلال فترة تراجع الطلب السياحى، يتم التركيز على الترويج فى الخارج، والمشاركة بالمعارض السياحية، بهدف تعويض التراجع المؤقت وجذب أسواق جديدة.

وقال كريم صلاح، مدير إحدى مجموعات الفنادق بالبحر الأحمر، إنَّ متوسط أسعار الإقامة والخدمات الفندقية ارتفع 20% بالعقود الجديدة المبرمة مع وكلاء السفر.

وذكر أن بعض المنشآت الفندقية لجأت لتقليل عدد من الأصناف مرتفعة السعر على قائمة الطعام.

وأضاف أن بعض الأصناف من المواد الغذائية المستوردة تم استبدالها ببدائل محلية كالقهوة، وبعض أنواع الجبن والخمور، ما أسهم فى توفير مصروفات استيرادها.

كما لجأت بعض الفنادق لتقليص جزء من العمالة بنسبة لا تتجاوز 15%؛ حتى لا تؤثر على سير العمل بالمنشأة، فضلاً عن إمكانية زيادة عدد ساعات العمل أثناء ذروة الإقبال.

ولفت إلى زيادة معدلات الإقبال السياحى بمحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة الحالية، بنحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وكشف وزير السياحة، أحمد عيسى نمو عدد السياح الوافدين لمصر 9% خلال شهر يناير الماضى، لتستمر بذلك الطفرة التى تعيشها مصر بعدما تجاوز السياح خلال 2023 القمة القياسية المُسجلة فى 2010، بوصول عددهم إلى 14.9 مليون سائح.

وقال مدير المبيعات والتسويق بإحدى فنادق الغردقة، إنَّ الفنادق تتعامل مع أزمة الزيادة فى أسعار السلع الغذائية التى تورد لها، من خلال تقليل كميات الأصناف مرتفعة السعر على حسب حجم الإشغال الفندقى لكل منشأة.

أوضح أن تكلفة الفرد تقل مع ارتفاع نسبة الإشغال الفندقى والعكس.

وتوقع ((زيادة)) أن ترفع الفنادق أسعارها عند تجديد العقود السارية بين المنشأة الفندقية ووكلاء السفر على خلفية الزيادة فى أسعار المواد الغذائية فى حدود ما بين 10% و15%.