شل تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى بنسبة 50% بحلول 2040

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة“شل“، فى أحدث توقعاتها السنوية للغاز الطبيعى المسال، إنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمى على الغاز الطبيعى المسال بنسبة 50% بحلول عام 2040 مع تحول العالم إلى وقود أنظف.

وسيصل الطلب على الغاز الطبيعى إلى ذروته عالميًا بعد عام 2040، على الرغم من أن الشهية للغاز الطبيعى المسال ستواصل النمو مع تحول الصين والدول الآسيوية النامية من الفحم الأكثر تلوثًا إلى الوقود النظيف نسبيًا.

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وتعتبر توقعات النمو أقل قليلاً من توقعات العام الماضى، لكن شركات الطاقة الكبرى لاتزال تتوقع زيادة قوية فى الطلب على الغاز الطبيعى المسال، حيث تستهدف اقتصادات العالم تحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2050، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وازدادت أهمية الغاز الطبيعى المسال منذ الغزو الروسى لأوكرانيا، حيث قطع الكرملين إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، مما دفع المنطقة إلى تأمين الوقود فائق التبريد لتعويض الكميات المفقودة.

وقالت“شل”، إن“سوق الغاز الطبيعى المسال العالمى سيواصل النمو حتى الأربعينيات، مدفوعًا فى الغالب بإزالة الكربون فى الصين وتعزيز الطلب فى الدول الآسيوية الأخرى”.

وأضافت شركة البترول الكبرى، أن الطلب على الغاز الطبيعى“بلغ ذروته فى بعض المناطق، وعلى مستوى العالم من المقرر أن يصل إلى ذروته بعد عام 2040”.

مثل العديد من شركات الطاقة الكبرى الأخرى، تحرص“شل”، أكبر شركة خاصة لتجارة الغاز الطبيعى المسال فى العالم، على استخدام الغاز الطبيعى كوقود انتقالى بينما يهدف العالم إلى إزالة الكربون.

وعلى الرغم من أن الغاز الطبيعى أنظف من بدائل الوقود الأحفورى الأخرى، فإنه لايزال يطلق كميات كبيرة من ثانى أكسيد الكربون عند حرقه، حيث يتكون الغاز الطبيعى فى معظمه أيضًا من غاز الميثان، الذى يولد ارتفاعًا فى درجة الحرارة أكثر من ثانى أكسيد الكربون لكنه أقصر عمرًا، ويعتبر العلماء أن خفض انبعاثات غاز الميثان من بين أرخص وأسرع الطرق لمعالجة تغير المناخ العالمى.

وتتوقع“شل”، أن يصل الطلب على الغاز الطبيعى المسال إلى ما بين 625 مليونا و685 مليون طن فى عام 2040، بعد أن كان 404 ملايين طن فى 2023.

وهذا أقل من توقعاتها قبل عام عندما توقعت أن يصل الطلب على الغاز الطبيعى المسال إلى ما يتراوح من 650 مليونا إلى 700 مليون طن.

وقالت“شل”، إن الصين ستهيمن على الأرجح على نمو الطلب على الغاز الطبيعى المسال خلال العقد الحالى، بينما ستعزز جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا المبيعات خلال العقد التالى، حيث تحتاجان بشكل متزايد إلى الوقود لتشغيل محطات الطاقة التى تعمل بالغاز.

وأضافت الشركة، أن الغاز الطبيعى المسال واصل لعب“دور حيوى” فى أمن الطاقة فى أوروبا العام الماضى، مع بقاء الواردات عند مستويات مماثلة للمستويات القياسية المسجلة فى 2022 بعد حرب روسيا وأوكرانيا، بالرغم من الانخفاض العام فى الطلب على الغاز فى المنطقة.

وقالت إن سوق الغاز العالميفي حالة تماسك من الناحية الهيكلية بسبب نقص إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا.