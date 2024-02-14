تماسك EGX30 أعلى 28500 نقطة يدفع فرص الوصول للقمم التاريخية

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توقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن يستكمل السوق الصعود خلال الجلسات المقبلة، عقب نجاحه فى التماسك أعلى مستويات المقاومة، وتحديدًا مستوى 28500 نقطة، للجلسة الثانية على التوالى بقيم تداولات مرتفعة نسبيًا، مع ظهور مؤشرات إيجابية صحة الارتفاع الحالى ما يدفع إمكانية نجاح اختراق القمة التاريخية 30700 نقطة قريبًا.
سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعًا 1% الأربعاء، ليصل إلى مستوى 28874 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.1% لمستوى 7140 نقطة.
توقع محمود حسام، نائب العضو المنتدب بشركة مباشر انترناشونال لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف المؤشر الرئيسى اختبار 28800 نقطة، و29 ألف نقطة، خلال الجلسات المقبلة، وفى حال تجاوزها سيكون أول مستهدف عند 30700 نقطة.
أوضح أن أسهم قطاع الأدوية والرعاية الصحية مازالت أمامها فرص قوية للصعود، بالتوازى مع ضخ سيولة مرتفعة بالجلسات الأخيرة، ناصحًا المتعاملين بالاحتفاظ بالأسهم ذات الأداء المالى المتميز.
وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.95% إلى مستوى 10018 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 0.9% عند مستوى 35323 نقطة.
توقع محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة 29000 نقطة – 29100 نقطة بالجلسات القادمة، مع تحسن أداء مؤشرات السوق.
أوضح أن مؤشرات صحة السوق تعكس أن الصعود سيشمل قطاعات كاملة وليست أسهم بعينها.
ذكر أن تماسك السوق أعلى مستوى 28500 نقطة، لأكثر من جلستين على التوالى يوضح أن الأداء تحول للإيجابية واختفت أغلب الإشارات السلبية مع ارتفاع قيم التداول تدريجيًا فى ظل ارتفاع السوق.
أضاف أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة سيواصل أدائه المتميز محققًا قمم تاريخية جديدة أعلى مستوى 7100 نقطة.
شهد السوق قيم تداولات 5.3 مليار جنيه، من خلال تداول 1.7 مليار سهم، بتنفيذ 165.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 125 أسهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“ارابيا انفستمنتس” بنسبة 15.6%، و”القلعة” بنسبة 14.9%.
فيما تراجعت أسعار 30 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“ثمار” بنحو 9.9%، وسهم“أصول” بنحو 9.04%، فيما لم تتغير أسعار 54 سهماً، وسجل رأس المال السوقى صعودًا 0.8% لمستوى 2.03 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 29.9 مليون جنيه و6.5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 7.1% و1.3%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 606 ملايين جنيه مستحوذين على نسبة 91.4%.
وسجل الأفراد 84.7% من التعاملات، متجهين نحو البيع كافة حيث سجل المصريون والعرب صافى تعاملات بقيمة 184.7 مليون جنيه و 70.3 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى تعلامات بقيمة 2.9 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 15.3% من التعاملات، واتجهت المحلية والعربية نحو الشراء بقيمة 214 مليون جنيه 63.9 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى البيع بقيمة 20.4 مليون جنيه.
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