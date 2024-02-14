تماسك EGX30 أعلى 28500 نقطة يدفع فرص الوصول للقمم التاريخية

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توقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن يستكمل السوق الصعود خلال الجلسات المقبلة، عقب نجاحه فى التماسك أعلى مستويات المقاومة، وتحديدًا مستوى 28500 نقطة، للجلسة الثانية على التوالى بقيم تداولات مرتفعة نسبيًا، مع ظهور مؤشرات إيجابية صحة الارتفاع الحالى ما يدفع إمكانية نجاح اختراق القمة التاريخية 30700 نقطة قريبًا.

سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعًا 1% الأربعاء، ليصل إلى مستوى 28874 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.1% لمستوى 7140 نقطة.

توقع محمود حسام، نائب العضو المنتدب بشركة مباشر انترناشونال لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف المؤشر الرئيسى اختبار 28800 نقطة، و29 ألف نقطة، خلال الجلسات المقبلة، وفى حال تجاوزها سيكون أول مستهدف عند 30700 نقطة.

أوضح أن أسهم قطاع الأدوية والرعاية الصحية مازالت أمامها فرص قوية للصعود، بالتوازى مع ضخ سيولة مرتفعة بالجلسات الأخيرة، ناصحًا المتعاملين بالاحتفاظ بالأسهم ذات الأداء المالى المتميز.

وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.95% إلى مستوى 10018 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 0.9% عند مستوى 35323 نقطة.

توقع محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة 29000 نقطة – 29100 نقطة بالجلسات القادمة، مع تحسن أداء مؤشرات السوق.

أوضح أن مؤشرات صحة السوق تعكس أن الصعود سيشمل قطاعات كاملة وليست أسهم بعينها.

ذكر أن تماسك السوق أعلى مستوى 28500 نقطة، لأكثر من جلستين على التوالى يوضح أن الأداء تحول للإيجابية واختفت أغلب الإشارات السلبية مع ارتفاع قيم التداول تدريجيًا فى ظل ارتفاع السوق.

أضاف أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة سيواصل أدائه المتميز محققًا قمم تاريخية جديدة أعلى مستوى 7100 نقطة.

شهد السوق قيم تداولات 5.3 مليار جنيه، من خلال تداول 1.7 مليار سهم، بتنفيذ 165.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 125 أسهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“ارابيا انفستمنتس” بنسبة 15.6%، و”القلعة” بنسبة 14.9%.

فيما تراجعت أسعار 30 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“ثمار” بنحو 9.9%، وسهم“أصول” بنحو 9.04%، فيما لم تتغير أسعار 54 سهماً، وسجل رأس المال السوقى صعودًا 0.8% لمستوى 2.03 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 29.9 مليون جنيه و6.5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 7.1% و1.3%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 606 ملايين جنيه مستحوذين على نسبة 91.4%.

وسجل الأفراد 84.7% من التعاملات، متجهين نحو البيع كافة حيث سجل المصريون والعرب صافى تعاملات بقيمة 184.7 مليون جنيه و 70.3 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى تعلامات بقيمة 2.9 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 15.3% من التعاملات، واتجهت المحلية والعربية نحو الشراء بقيمة 214 مليون جنيه 63.9 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى البيع بقيمة 20.4 مليون جنيه.