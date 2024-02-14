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البرازيل: زيادة التعريفة الجمركية لواردات من منتجات الصلب

2/14/2024 2:14:38 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – أكدت وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية في يوم الخميس 8 شباط/فبراير بأن الحكومة البرازيلية قد زادت من ضريبة استيراد خمسة من منتجات الصلب. حيث تمت المصادقة على هذه الزيادة من قبل اللجنة التنفيذية لإدارة مجلس التجارة الخارجية (GECEX-CAMEX).

وتضمنت المنتجات بعض من أنواع قضبان الحديد أو الصلب، وأقسام مجوفة من الحديد أو الصلب وأنابيب من سبائك الصلب ونوعين من الأنابيب الملحومة. وتختلف الزيادة في معدلات الضرائب باختلاف المنتجات. ففي إحدى الحالات، ازدادت من 10.8٪ إلى 12٪ ، وفي منتجين آخرين من 12.6٪ إلى 14٪ وآخرين من 14.4٪ إلى 16٪.

وأفادت اللجنة التنفيذية لإدارة مجلس التجارة الخارجية – GECEX أنها أعادت صياغة تعريفات الاستيراد، بحيث أعادتها إلى التعريفة الخارجية المشتركة لمنظمة ميركوسور – Mercosul (CET). حيث كان قد تم تخفيض تصنيفها من جانب واحد من قبل البرازيل في العام 2022، إلى جانب منتجات أخرى. ويلبي هذا الإجراء متطلبات قطاع الصلب في البرازيل، وفقا لمذكرة وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية – MDIC.

الصورة أعلاه مجرد صورة توضيحية

©Caia Image/Science Photo Library/AFP

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