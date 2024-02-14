البرازيل: زيادة التعريفة الجمركية لواردات من منتجات الصلب

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – أكدت وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية في يوم الخميس 8 شباط/فبراير بأن الحكومة البرازيلية قد زادت من ضريبة استيراد خمسة من منتجات الصلب. حيث تمت المصادقة على هذه الزيادة من قبل اللجنة التنفيذية لإدارة مجلس التجارة الخارجية (GECEX-CAMEX).
وتضمنت المنتجات بعض من أنواع قضبان الحديد أو الصلب، وأقسام مجوفة من الحديد أو الصلب وأنابيب من سبائك الصلب ونوعين من الأنابيب الملحومة. وتختلف الزيادة في معدلات الضرائب باختلاف المنتجات. ففي إحدى الحالات، ازدادت من 10.8٪ إلى 12٪ ، وفي منتجين آخرين من 12.6٪ إلى 14٪ وآخرين من 14.4٪ إلى 16٪.
وأفادت اللجنة التنفيذية لإدارة مجلس التجارة الخارجية – GECEX أنها أعادت صياغة تعريفات الاستيراد، بحيث أعادتها إلى التعريفة الخارجية المشتركة لمنظمة ميركوسور – Mercosul (CET). حيث كان قد تم تخفيض تصنيفها من جانب واحد من قبل البرازيل في العام 2022، إلى جانب منتجات أخرى. ويلبي هذا الإجراء متطلبات قطاع الصلب في البرازيل، وفقا لمذكرة وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية – MDIC.
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©Caia Image/Science Photo Library/AFP
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