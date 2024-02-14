الرئيس لولا يصلُ مِصر في زيارة رسمية

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Agência Brasil
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برازيليا – وصل الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الأربعاء 14 شباط/فبراير إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية لمدة يومين. حيث تبدأ الأجندة الرسمية للزيارة يوم الخميس 15 شباط/فبراير، حيث سيعقد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسيتم التوقيع على اتفاقيات ثنائية وإصدار بيان صحفي. كما سيزور لولا مقر جامعة الدول العربية.
إنها الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها الرئيس إلى القارة الافريقية خلال ولايته الثالثة. حيث كان لولا قد زار في أغسطس/آب من العام الماضي ثلاثة دول وهي جنوب إفريقيا وأنغولا وساو توميه وبرينسيب. وبعد أن أن تم انتخابه في نهاية العام 2022، ولكن قبل توليه مهام عمله كرئيس للجمهورية، كان الزعيم البرازيلي قد سافر مصر للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي COP27.
ومن ضمن المواضيع التي سيبحثها الرئيس لولا خلال هذه الزيارة إلى القارة الإفريقية والتي تتضمن زيارة إلى إثيوبيا، مكافحة الجوع وعدم المساواة والتحول في الطاقة والتغيرات المناخية وإصلاح المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى توسيع التجارة بين البرازيل والدول الإفريقية.
مصر
تأتي هذه الزيارة إلى القاهرة خلال احتفال البلدين بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل. هذا البلد الذي يعد حالياً ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في إفريقيا بعد الجزائر.
وكان التبادل التجاري بين البلدين في العام 2023 قد وصل إلى 2.8 مليار دولار أمريكي، حيث شكل 489 مليون دولار منه منتجات مصرية استوردتها البرازيل و1.83 مليار دولار أمريكي منتجات صدرتها البرازيل إلى مصر. أما بالنسبة للجزائر فقد وصل التدفق التجاري بين البلدين إلى 4.2 مليار في العام الماضي.
وتتوقع الحكومة البرازيلية أن يزداد التبادل التجاري بين البلدين في السنوات المقبلة، وذلك بعد انفتاح السوق المصرية على منتجات برازيلية متنوعة في العام 2023، كالأسماك ومشتقاتها ولحوم الأبقار والقطن، والموز، والجيلاتين، والكولاجين.
ومن المتوقع أن تصادق الحكومة المصرية قريباً على مسالخ برازيلية جديدة بهدف تصدير لحوم الأبقار. كما سيتم بحث فتح خط للطيران المباشر بين البلدين يربط مدينتي ساو باولو والقاهرة.
ومن الجدير بالذكر أنه تم دعوة مصر للانضمام إلى مجموعة البريكس، وهي المجموعة التي تضم اقتصادات ناشئة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. كما ستشارك مصر في اجتماع مجموعة العشرين G20 بدعوة من الحكومة البرازيلية والتي تترأس هذه المجموعة المؤلفة من عشرين عضوٍ من أكبر الاقتصادات في العالم حتى كانون الأول/ديسمبر.
إثيوبيا
وينطلق الوفد البرازيلي مساء يوم الخميس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث سيشارك الرئيس لولا كضيف في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في يومي 16 و17 شباط/فبراير. كما من المزمع عقد اجتماعات ثنائية. ويشارك إلى جانب الرئيس البرازيلي في هذه القمة كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.
ريكاردو ستوكرت/ رئاسة الجمهورية
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