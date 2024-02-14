الرئيس لولا يصلُ مِصر في زيارة رسمية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

برازيليا – وصل الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الأربعاء 14 شباط/فبراير إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية لمدة يومين. حيث تبدأ الأجندة الرسمية للزيارة يوم الخميس 15 شباط/فبراير، حيث سيعقد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسيتم التوقيع على اتفاقيات ثنائية وإصدار بيان صحفي. كما سيزور لولا مقر جامعة الدول العربية.

إنها الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها الرئيس إلى القارة الافريقية خلال ولايته الثالثة. حيث كان لولا قد زار في أغسطس/آب من العام الماضي ثلاثة دول وهي جنوب إفريقيا وأنغولا وساو توميه وبرينسيب. وبعد أن أن تم انتخابه في نهاية العام 2022، ولكن قبل توليه مهام عمله كرئيس للجمهورية، كان الزعيم البرازيلي قد سافر مصر للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي COP27.

ومن ضمن المواضيع التي سيبحثها الرئيس لولا خلال هذه الزيارة إلى القارة الإفريقية والتي تتضمن زيارة إلى إثيوبيا، مكافحة الجوع وعدم المساواة والتحول في الطاقة والتغيرات المناخية وإصلاح المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى توسيع التجارة بين البرازيل والدول الإفريقية.

مصر

تأتي هذه الزيارة إلى القاهرة خلال احتفال البلدين بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل. هذا البلد الذي يعد حالياً ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في إفريقيا بعد الجزائر.

وكان التبادل التجاري بين البلدين في العام 2023 قد وصل إلى 2.8 مليار دولار أمريكي، حيث شكل 489 مليون دولار منه منتجات مصرية استوردتها البرازيل و1.83 مليار دولار أمريكي منتجات صدرتها البرازيل إلى مصر. أما بالنسبة للجزائر فقد وصل التدفق التجاري بين البلدين إلى 4.2 مليار في العام الماضي.

وتتوقع الحكومة البرازيلية أن يزداد التبادل التجاري بين البلدين في السنوات المقبلة، وذلك بعد انفتاح السوق المصرية على منتجات برازيلية متنوعة في العام 2023، كالأسماك ومشتقاتها ولحوم الأبقار والقطن، والموز، والجيلاتين، والكولاجين.

ومن المتوقع أن تصادق الحكومة المصرية قريباً على مسالخ برازيلية جديدة بهدف تصدير لحوم الأبقار. كما سيتم بحث فتح خط للطيران المباشر بين البلدين يربط مدينتي ساو باولو والقاهرة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم دعوة مصر للانضمام إلى مجموعة البريكس، وهي المجموعة التي تضم اقتصادات ناشئة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. كما ستشارك مصر في اجتماع مجموعة العشرين G20 بدعوة من الحكومة البرازيلية والتي تترأس هذه المجموعة المؤلفة من عشرين عضوٍ من أكبر الاقتصادات في العالم حتى كانون الأول/ديسمبر.

إثيوبيا

وينطلق الوفد البرازيلي مساء يوم الخميس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث سيشارك الرئيس لولا كضيف في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في يومي 16 و17 شباط/فبراير. كما من المزمع عقد اجتماعات ثنائية. ويشارك إلى جانب الرئيس البرازيلي في هذه القمة كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.

ريكاردو ستوكرت/ رئاسة الجمهورية