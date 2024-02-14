Wednesday, 14 February 2024 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


43.3% من المياه المعالجة تستخدم في مزارع الشرقية - جريدة الوطن السعودية

2/14/2024 2:01:49 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت المنطقة الشرقية أعلى كمية في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للاستخدام الزراعي واستحوذت على حوالي ثلث استخدامات المياه المعالجة للاستخدام الزراعي بالمملكة وبنسبة 43.3% وبكمية بلغت 178.5 مليوم م3 من أصل 412.1 مليون م3 تمت معالجتها في المملكة.
وارتفعت الكمية المستهلكة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الاستخدام الصناعي إلى 22.2 مليون م3، وبلغ إجمالي الكمية المستهلكة من مياه الصرف الصحي المعالجة للاستخدام الزراعي والصناعي 434.3 مليون م3 جاء ذلك حسب وزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2022م.
الأعلى في استخدام المياه المعالجة
وأظهرت البيانات أنه إضافة للمنطقة الشرقية سجلت مناطق أخرى نسبًا متفاوتة من استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة من بينها المدينة المنورة التي استخدمت كمية 115.4 مليون م3 وبنسبة 28%، إضافة لمنطقة الرياض 37.2 مليون م3 وبنسبة 9%، ومنطقة القصيم 31.6 مليون م3 وبنسبة 7.7%، ومنطقة عسير 24 مليون م3 وبنسبة 5.8%، أما منطقة جازان فبلغت الكمية المستخدمة 5.4 ملايين م3 وبنسبة 1.3%، ومنطقة مكة المكرمة بلغت الكمية 12.4 مليون وبنسبة 1.2%، ومنطقة حائل 4.1 ملايين وبنسبة 1% منطقة نجران التي بلغت فيها كمية الاستخدام 4.2 ملايين وبنسبة 1%، م3، أما كل من منطقة الباحة والجوف وتبوك والحدود الشمالية فسجلت كميات استخدام أقل من 783 ألف م3 وبنسبة تتفاوت بين 0.1% و0.02%.
الاستهلاك الصناعي
ولم تسجل أي كمية مستهلكة في الاستخدام الصناعي في كل من المدينة المنورة، وعسير، وتبوك، وحائل، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة جازان ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة، ومنطقة الجوف وبلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع البلدي 1.925.89م3 وبلغت كمية مياه الصرف المجمعة في القطاع البلدي 1.941.05 م3
كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المعاد استخدامها:
المناطق واستهلاك مياه الصرف الصحي المعالجة بالزراعة:
المنطقة الشرقية 178.586.567.01م3 = 43.3%
منطقة المدينة المنورة 115.412.037 م3 = 28%
منطقة الرياض 37.203.346.60 م3 = 9%
منطقة القصيم 31.609.861.11م3 = 7.7%
منطقة عسير 24.044.198م3 = 5.8%
منطقة جازان 5.490.040م3 = 1.3%
منطقة مكة المكرمة 12.496.696.77م3 = 1.2%
منطقة حائل 4.115.587.59 م3 = 1%
منطقة نجران 4.296.885 م3 = 1%
منطقة الباحة 783.311م3 = 0.2%
منطقة الجوف 581.096 م3 = 0.1%
منطقة تبوك 382.001م3 = 0.09%
منطقة الحدود الشمالية 112.193م3 = 0.02%
المجموع الكلي 412.113.820.08 م3
المناطق واستهلاك مياه الصرف الصحي المعالجة بالصناعة:
منطقة الرياض 8.486.821.40 م3 = 38.2%
- منطقة مكة المكرمة 7.254.271.23م3 = 32.7%
- منطقة القصيم 709.200.89 م3 = 3.2%
- المنطقة الشرقية 5.660.433.99 م3 = 25.5%
- منطقة حائل 89.997.41م3 = 0.4%
وبلغ الإجمالي 22.200.724.92 م3
إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة:
- منطقة نجران =84.67%
- منطقة الحدود الشمالية =69.19 %
- منطقة الجوف =52.73%
- منطقة جازان =50.93 %
- منطقة القصيم= 46.95 %
- منطقة الباحة= 46.65 %
- منطقة المدينة المنورة= 45.72%
- منطقة الشرقية =28.51 %
- منطقة الرياض= 23.58 %
- منطقة حائل= 3.43 %
- منطقة مكة المكرمة= 4.98%
- منطقة تبوك =0.21 %

MENAFN14022024000089011017ID1107852738

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث