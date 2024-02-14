43.3% من المياه المعالجة تستخدم في مزارع الشرقية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) سجلت المنطقة الشرقية أعلى كمية في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للاستخدام الزراعي واستحوذت على حوالي ثلث استخدامات المياه المعالجة للاستخدام الزراعي بالمملكة وبنسبة 43.3% وبكمية بلغت 178.5 مليوم م3 من أصل 412.1 مليون م3 تمت معالجتها في المملكة.
وارتفعت الكمية المستهلكة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الاستخدام الصناعي إلى 22.2 مليون م3، وبلغ إجمالي الكمية المستهلكة من مياه الصرف الصحي المعالجة للاستخدام الزراعي والصناعي 434.3 مليون م3 جاء ذلك حسب وزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2022م. الأعلى في استخدام المياه المعالجة
وأظهرت البيانات أنه إضافة للمنطقة الشرقية سجلت مناطق أخرى نسبًا متفاوتة من استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة من بينها المدينة المنورة التي استخدمت كمية 115.4 مليون م3 وبنسبة 28%، إضافة لمنطقة الرياض 37.2 مليون م3 وبنسبة 9%، ومنطقة القصيم 31.6 مليون م3 وبنسبة 7.7%، ومنطقة عسير 24 مليون م3 وبنسبة 5.8%، أما منطقة جازان فبلغت الكمية المستخدمة 5.4 ملايين م3 وبنسبة 1.3%، ومنطقة مكة المكرمة بلغت الكمية 12.4 مليون وبنسبة 1.2%، ومنطقة حائل 4.1 ملايين وبنسبة 1% منطقة نجران التي بلغت فيها كمية الاستخدام 4.2 ملايين وبنسبة 1%، م3، أما كل من منطقة الباحة والجوف وتبوك والحدود الشمالية فسجلت كميات استخدام أقل من 783 ألف م3 وبنسبة تتفاوت بين 0.1% و0.02%. الاستهلاك الصناعي
ولم تسجل أي كمية مستهلكة في الاستخدام الصناعي في كل من المدينة المنورة، وعسير، وتبوك، وحائل، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة جازان ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة، ومنطقة الجوف وبلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع البلدي 1.925.89م3 وبلغت كمية مياه الصرف المجمعة في القطاع البلدي 1.941.05 م3 كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المعاد استخدامها:
المناطق واستهلاك مياه الصرف الصحي المعالجة بالزراعة:
المنطقة الشرقية 178.586.567.01م3 = 43.3%
منطقة المدينة المنورة 115.412.037 م3 = 28%
منطقة الرياض 37.203.346.60 م3 = 9%
منطقة القصيم 31.609.861.11م3 = 7.7%
منطقة عسير 24.044.198م3 = 5.8%
منطقة جازان 5.490.040م3 = 1.3%
منطقة مكة المكرمة 12.496.696.77م3 = 1.2%
منطقة حائل 4.115.587.59 م3 = 1%
منطقة نجران 4.296.885 م3 = 1%
منطقة الباحة 783.311م3 = 0.2%
منطقة الجوف 581.096 م3 = 0.1%
منطقة تبوك 382.001م3 = 0.09%
منطقة الحدود الشمالية 112.193م3 = 0.02%
المجموع الكلي 412.113.820.08 م3 المناطق واستهلاك مياه الصرف الصحي المعالجة بالصناعة:
منطقة الرياض 8.486.821.40 م3 = 38.2%
- منطقة مكة المكرمة 7.254.271.23م3 = 32.7%
- منطقة القصيم 709.200.89 م3 = 3.2%
- المنطقة الشرقية 5.660.433.99 م3 = 25.5%
- منطقة حائل 89.997.41م3 = 0.4%
وبلغ الإجمالي 22.200.724.92 م3 إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة:
- منطقة نجران =84.67%
- منطقة الحدود الشمالية =69.19 %
- منطقة الجوف =52.73%
- منطقة جازان =50.93 %
- منطقة القصيم= 46.95 %
- منطقة الباحة= 46.65 %
- منطقة المدينة المنورة= 45.72%
- منطقة الشرقية =28.51 %
- منطقة الرياض= 23.58 %
- منطقة حائل= 3.43 %
- منطقة مكة المكرمة= 4.98%
- منطقة تبوك =0.21 %
MENAFN14022024000089011017ID1107852738