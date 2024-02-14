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بيان صادر عن رئاسة الوزراء

2/14/2024 10:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة زيارة رسمية إلى اليابان غداً الخميس، يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.
كما يلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة، التي يرافقه خلالها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ووزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، عدداً من المسؤولين اليابانيين لبحث آفاق توسيع التعاون والشراكة بين الأردن واليابان سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.
وتهدف زيارة الخصاونة إلى اليابان أيضاً إلى إجراء مباحثات سياسية بشان القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة، سيما ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام والعمل على إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفي إطار حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

MENAFN14022024000208011052ID1107852010

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